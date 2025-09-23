HBO Max анонсував запуск платформи в Україні

Інтерфакс-Україна
Стрімінговий сервіс HBO Max запустив локалізований для України сайт й повідомив, що незабаром стане доступним в країні.

Згідно з інформацією сервіса на сайті, від початку запуску HBO Max буде доступний на обраних телефонах, планшетах, комп’ютерах, телевізорах, стрімінгових пристроях, тюнерах та ігрових консолях.

Для українців будуть доступними два плани: стандартний за EUR7,99/місяць та преміум за EUR9,99 €/місяць. Крім того, буде можливість додатково проплатити перегляд спортивного контенту EUR3/місяць.

Дата запуску платформи в Україні невідома, але на сайті зазначається, що HBO Max стане доступним незабаром.

HBO Max - стрімінговий сервіс, запущений у травні 2020 року компанією WarnerMedia, яка наразі входить до Warner Bros.Discovery. Платформа поєднує контент телеканалу HBO з фільмами та серіалами Warner Bros., а також оригінальні проєкти Max Originals. Серед найпопулярніших серіалів, які випускає HBO, – "Гра престолів" (Game of Thrones), "Спадкоємці" (Succession), "Ейфорія" (Euphoria), "Справжній детектив" (True Detective).

 

