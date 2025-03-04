Події

15:07 04.03.2025

Мінрозвитку переходить на новий сайт

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У Міністерства розвитку громад та територій запрацював оновлений сайт https://mindev.gov.ua/

В релізі повідомляється, що наразі новий вебсайт Мінрозвитку працює у режимі тестування та наповнення. Вже сьогодні на ньому доступні розділи новин, оголошень, нормативно-правових актів, головних напрямів роботи міністерства тощо.

Мінрозвитку акцентувало увагу на тому, що відсьогодні старий сайт міністерства https://mtu.gov.ua/ не буде оновлюватись. На період тестування і оновлення нового сайту старий сайт залишатиметься доступним в якості архіву.

Теги: #мінрозвитку #сайт

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