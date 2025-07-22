Інтерфакс-Україна
Події
21:24 22.07.2025

Сайт Верховної Ради закритий на технічні роботи

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Сайт Верховної Ради закритий на технічні роботи

Сайт Верховної Ради України ввечері у вівторок припинив роботу через проведення технічних робіт.

"Проводяться технічні роботи з адміністрування сервісу Верховної Ради України. Дякуємо за розуміння!" – написано на сторінці завантаження.

Раніше у вівторок опозиційні народні депутат Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко стверджували, що президент України Володимир Зеленський вже підписав закон №12414 про позбавлення незалежності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Офіційне підтвердження цієї інформації можливо на сторінці цього законопроєкту на сайті Ради.

Коли сайт ще працював, на ньому було зазначено, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вже підписав закон №12414 та направив його на підпис президенту України, тоді як за звичайної практики це відбувається після розгляду блокуючих постанов, які вносять опоненти.

В Офісі президента поки не коментують підписав президент закон чи ні.

 

Теги: #україна #рада #сайт

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