Мінсоцполітики запустило бета-версію оновленого вебсайту

Міністерство соціальної політики України запустило бета-версію оновленого вебсайту та закликає користувачів долучитися до тестування.

"Команда Мінсоцполітики прагне створити платформу, яка буде зручною та доступною для якнайбільшої кількості користувачів. Тож серед особливостей сайту — повністю оновлений інтерфейс, інтуїтивно зрозуміла навігація, а також розширений пошук і фільтри. Мобільна версія оптимізована для комфортного доступу до більшості функцій на різних пристроях", - йдеться в повідомленні.

Наразі триває перший етап оновлення, але користувачі вже можуть ознайомитися із бета-версією за тимчасовою адресою: https://new.msp.gov.ua/.