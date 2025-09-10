Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
11:24 10.09.2025

Видавництво "Фоліо" представляє новий роман Олександра Красовицького - "Кінець гри"

3 хв читати
Видавництво "Фоліо" представляє новий роман Олександра Красовицького - "Кінець гри"
Фото: https://folio.com.ua/books/kinec-gri

У видавництві "Фоліо" вийшов друком новий роман відомого українського письменника та видавця Олександра Красовицького. Книга написана в жанрі чорного гумору та відразу занурює читача у гротескну й абсурдну атмосферу сучасної Америки.

Про книгу

Події розгортаються у Сполучених Штатах Америки, де Президент вважає себе не лише главою держави, а й Королем чи навіть Богом. Поруч із ним - авантюристи та фанатики, що штовхають країну у прірву. Ілон Маск у романі виробляє на біопринтерах маленьких лялькових людей, які замінюють домашніх улюбленців, і отримує з бюджету трильйон доларів на експедицію на Марс. Тим часом фінансова система США на межі краху, а під питанням - саме існування держави. Помічник Маска Влад Цепеш, нащадок Дракули, має власні амбіції та запускає події, що можуть призвести до Армагеддону.

Особливої гостроти роману додають діалоги Трампа і Маска, у яких чорний гумор межує з політичною сатирою.

Із книги:

"Це зараз я тобі - шеф, а от повернуся до Овального кабінету - називатимеш мене Королем" (розд. 1).

Вже з перших сторінок читач потрапляє у світ, де амбіції затьмарюють здоровий глузд, а політика стає грою без правил.

"Америка буде великою! Марс - це добре. Але справжній прорив - біомозок. Від біомозку для солдата із собачих мізків до створення найпотужніших біокомп’ютерів" (розд. 4).

Фантастичні ідеї і моторошні відкриття змушують замислитися над тим, куди може завести людство безмежна жага до експериментів.

"Уб’ють то уб’ють, на все Божа воля" (розд. 5).

На тлі світових ігор відчутно звучить українська лінія роману - розмови звичайних людей, які живуть під звуки сирен і повітряних тривог.

"Король не може помилятися. Ми будемо підсилювати кожне Ваше слово через соцмережі й інші канали. Слово Президента Великої Країни - це закон" (розд. 6).

Маніпуляція свідомістю, влада медіа й культ особи - одна з центральних тем роману.

"Скоро нам знадобляться величезні обсяги тваринного білка для чорнил біопринтерів. Ти ж у мене керуватимеш конвеєром із виготовлення маленьких чоловічків" (розд. 13).

Технологічна антиутопія втілена настільки реалістично, що лякає більше, ніж наукова фантастика.

"Українці тепер потрібні для двох речей - копати літій і вольфрам для Великої Америки та вирощувати овочі й фрукти для наших європейських друзів" (розд. 14).

Цей уривок - символічний підсумок роману, що викриває не лише цинізм світової політики, а й справжню ціну незалежності.

Книжка вийшла друком та у електронній версії.

Про автора

Олександр Красовицький (Oleksandr Krasovytskyy) - український письменник і видавець, засновник та генеральний директор видавництва "Фоліо". Його книжки відомі сучасним читачам завдяки жанровому розмаїттю, сміливим темам і яскравій публіцистиці. Деякі з них створені у співавторстві з відомими українськими письменниками й культурними діячами.

Де придбати

Роман "Кінець гри" вже доступний у видавництві "Фоліо". Замовити його можна за посиланням.

Теги: #krasovytskyy #фоліо #кінець_гри #красовицький

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:44 30.08.2025
Побачила світ книга Марини Бородіної "Проти вітру" видавництва "Фоліо", яка написана виключно поглядом

Побачила світ книга Марини Бородіної "Проти вітру" видавництва "Фоліо", яка написана виключно поглядом

16:40 13.08.2025
Головний редактор видавництва "Фоліо": Ми маємо працювати над просуванням української літератури на міжнародному книжковому ринку

Головний редактор видавництва "Фоліо": Ми маємо працювати над просуванням української літератури на міжнародному книжковому ринку

17:05 28.08.2015
Видавництво "Фоліо" подає позов до суду у зв'язку із заявами голови Спілки письменників

Видавництво "Фоліо" подає позов до суду у зв'язку із заявами голови Спілки письменників

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Порошенко на зустрічі з євродепутатами ЄНП: ми повинні разом зупинити путіна

"Контракт 18–24" трансформується: нові можливості для кандидатів від Сухопутних військ ЗСУ

Україна формує нову міграційну стратегію до 2035 року: експерти презентували перші напрацювання

Банк спростив процедуру придбання сільськогосподарської техніки аграріями

Про повернення історичної пам’яті про українців Закерзоння

Київ на Riga FOOD 2025: нові можливості для бізнесу та міжнародного партнерства

Благодійний показ Ukrainian Fashion Week зібрав кошти на реабілітацію військових

В Буковелі пройшли всеукраїнські змагання ветеранів "Strong Spirits Games"

Благодійники спільно з ГУР придбали та встановили новий ігровий майданчик у садочку “Сонечко”

Шедевр Яна Батиста вперше презентували у Музеї Ханенків – відреставровано за підтримки ОТП Групи в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА