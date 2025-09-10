Видавництво "Фоліо" представляє новий роман Олександра Красовицького - "Кінець гри"

Фото: https://folio.com.ua/books/kinec-gri

У видавництві "Фоліо" вийшов друком новий роман відомого українського письменника та видавця Олександра Красовицького. Книга написана в жанрі чорного гумору та відразу занурює читача у гротескну й абсурдну атмосферу сучасної Америки.

Про книгу

Події розгортаються у Сполучених Штатах Америки, де Президент вважає себе не лише главою держави, а й Королем чи навіть Богом. Поруч із ним - авантюристи та фанатики, що штовхають країну у прірву. Ілон Маск у романі виробляє на біопринтерах маленьких лялькових людей, які замінюють домашніх улюбленців, і отримує з бюджету трильйон доларів на експедицію на Марс. Тим часом фінансова система США на межі краху, а під питанням - саме існування держави. Помічник Маска Влад Цепеш, нащадок Дракули, має власні амбіції та запускає події, що можуть призвести до Армагеддону.

Особливої гостроти роману додають діалоги Трампа і Маска, у яких чорний гумор межує з політичною сатирою.

Із книги:

"Це зараз я тобі - шеф, а от повернуся до Овального кабінету - називатимеш мене Королем" (розд. 1).

Вже з перших сторінок читач потрапляє у світ, де амбіції затьмарюють здоровий глузд, а політика стає грою без правил.

"Америка буде великою! Марс - це добре. Але справжній прорив - біомозок. Від біомозку для солдата із собачих мізків до створення найпотужніших біокомп’ютерів" (розд. 4).

Фантастичні ідеї і моторошні відкриття змушують замислитися над тим, куди може завести людство безмежна жага до експериментів.

"Уб’ють то уб’ють, на все Божа воля" (розд. 5).

На тлі світових ігор відчутно звучить українська лінія роману - розмови звичайних людей, які живуть під звуки сирен і повітряних тривог.

"Король не може помилятися. Ми будемо підсилювати кожне Ваше слово через соцмережі й інші канали. Слово Президента Великої Країни - це закон" (розд. 6).

Маніпуляція свідомістю, влада медіа й культ особи - одна з центральних тем роману.

"Скоро нам знадобляться величезні обсяги тваринного білка для чорнил біопринтерів. Ти ж у мене керуватимеш конвеєром із виготовлення маленьких чоловічків" (розд. 13).

Технологічна антиутопія втілена настільки реалістично, що лякає більше, ніж наукова фантастика.

"Українці тепер потрібні для двох речей - копати літій і вольфрам для Великої Америки та вирощувати овочі й фрукти для наших європейських друзів" (розд. 14).

Цей уривок - символічний підсумок роману, що викриває не лише цинізм світової політики, а й справжню ціну незалежності.

Книжка вийшла друком та у електронній версії.

Про автора

Олександр Красовицький (Oleksandr Krasovytskyy) - український письменник і видавець, засновник та генеральний директор видавництва "Фоліо". Його книжки відомі сучасним читачам завдяки жанровому розмаїттю, сміливим темам і яскравій публіцистиці. Деякі з них створені у співавторстві з відомими українськими письменниками й культурними діячами.

Де придбати

Роман "Кінець гри" вже доступний у видавництві "Фоліо". Замовити його можна за посиланням.