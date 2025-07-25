Інтерфакс-Україна
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19:32 25.07.2025

Китайська Unitree Robotics продаватиме людиноподібного робота дешевше за $6 тис.

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Китайська Unitree Robotics продаватиме людиноподібного робота дешевше за $6 тис.

Китайська компанія Unitree Robotics презентувала одного з перших у світі людиноподібних роботів за ціною менше ніж $6 тис., пише Bloomberg із посиланням на відео компанії, розміщене в соцмережі WeChat.

Ціна робота R1 починатиметься з 39,9 тис. юанів ($5,9 тис.). Пристрій важить 25 кг і оснащений 26 суглобами. Робот буде обладнаний мультимодальним штучним інтелектом, здатним розпізнавати голос і зображення.

Для порівняння: попередня модель компанії G1 коштувала $16 тис., а більш просунута і більша модель H1 оцінюється більш ніж у $90 тис.

Компанія Unitree привернула увагу ЗМІ в лютому, коли її голова Ван Сінсін взяв участь у зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна з такими бізнесменами як Джек Ма з Alibaba (SPB: BABA) і Ма Хуатен з Tencent (SPB: 700).

Теги: #презентація #робот #китай

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