Інтерфакс-Україна
Події
02:33 22.05.2025

У Києві презентували документальний фільм про депортованих Росією дітей

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У Києві презентували документальний фільм про депортованих Росією дітей, показ якого відбувся з ініціативи посольства Великої Британії в Україні, повідомила пресслужба Офіса президента України.

"After the Rain: Putin’s Stolen Children Come Home ("Після дощу: Викрадені Путіним діти повертаються додому") - це фільм про українських дітей, які пережили депортацію до Російської Федерації, та зусилля для їх реінтеграції після повернення. Головні герої – Олександра Межева та Вероніка Власова, яких вдалося повернути додому", - сказано в релізі на сайті глави держави.

Участь у презентації, зокрема, взяли заступниця міністра закордонних справ Мар’яна Беца та операційна директорка ініціативи президента України Bring Kids Back UA, радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна.

"Історії, які ми побачили в цьому фільмі, – це і є причина створення ініціативи Bring Kids Back UA. Це також відповідь на питання, який вигляд має наша місія. Тисячі дітей досі залишаються на окупованих територіях, у російських установах, під впливом російської пропаганди. І саме такі фільми допомагають говорити про це з усім світом", – сказала Зарівна.

У заході також узяли участь представники дипломатичного корпусу, правозахисної спільноти, урядових інституцій та автори фільму.

Зазначається, що станом на сьогодні в межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути 1324 дитини, проте під контролем РФ перебувають тисячі дітей.

"Дії РФ – це системна політика геноциду, яку вона реалізує проти України. Щодня українських дітей викрадають, перевиховують, знищують їхню ідентичність. І кожен воєнний злочинець має понести відповідальність. Без покарання за скоєні злочини не буде миру", – підсумувала Беца.

Джерело: https://president.gov.ua/news/u-kiyevi-prezentuvali-dokumentalnij-film-pro-deportovanih-ro-97997

Теги: #презентація #фільм

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