09:55 22.09.2025

Режисерка фільму "Малевич" Онищенко: Один із найголовніших меседжів цього кіно, що сьогоднішня війна не тільки Путіна

Режисерка фільму "Малевич" Онищенко: Один із найголовніших меседжів цього кіно, що сьогоднішня війна не тільки Путіна

Режисерка фільму “Малевич” Дар’я Онищенко заявляє, що однією з цілей стрічки є деколонізація художника-авангардиста Казимира Малевича і повернення його імені в український контекст.

“Для мене особисто “Малевич” - це важливий художник із самого дитинства. Це найпровокативніший митець, творчість якого мене завжди дуже тригерила. Я, напевно, все своє життя, і цим фільмом також, намагалась його зрозуміти. Тобто робота над стрічкою - це пошук Малевича. Крім того, це процес деколонізації, який для мене дуже важливий”, - сказала Онищенко в ексклюзивному інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

За її словами, в постаті Малевича вона побачила можливість повернути його не тільки Україні, а й розповісти про це світу, бо досі в багатьох музеях він зазначається тільки як “русский авангардист”.

“Для мене надметою була можливість розповісти людям історію митця, який боровся за свободу, особливо зараз в час, коли весь український народ бореться за цю свободу. А по-друге, поєднати його з тим, що відбувається зараз і провести історичні паралелі. Бо ця боротьба з імперіалізмом, яка відбувалася за часів Малевича, - спочатку за часів Російської імперії, потім за часів Радянського Союзу, - повторюється і зараз”, - розповіла режисерка.

Вона відзначила, що весь час стикається на Заході з тим, що люди постійно зводять сьогоднішню повномасштабну війну до боротьби тільки з Володимиром Путіним.

“Тому для мене один з найголовніших меседжів цього кіно, що це війна не тільки Путіна. Зараз дуже багато моїх колег-митців знаходяться на фронті, зокрема, і члени нашої команди. І для мене це та боротьба за свободу, яка була тоді і продовжується зараз”, - наголосила Онищенко.

Крім того, вона розповіла, що з самого початку фільм мав бути зосередженим лише на біографії Малевича.

“Коли почалось повномасштабне вторгнення, для мене, як для людини з дуже активною позицією, яка активістською діяльністю і культурною дипломатією займається багато років, вийшли на передній план інші сенси. Тобто вже на той момент, без війни я цю історію розповідати не хотіла. Мене, насправді, намагалась відмовити від цієї історії навіть продюсери на якомусь етапі, але мені було важливо говорити саме про цей історичний зв’язок”, - додала вона, коментуючи епізоди про сучасну війну у стрічці.

Серед іншого, режисерка розповіла, що уже до прем’єри фільм використовувався як елемент культурної дипломатії за підтримки Міністерства закордонних справ України.

“У нас були покази під час Мюнхенської конференції з безпеки, була панельна дискусія перед переглядом фільму з Тімоті Снайдером, фільм показувався в рамках Конференції з відбудовою в Римі перед Колізеєм у відкритому кінотеатрі. Для мене це важливо, щоб фахова публіка, яка цікавиться культурою і історією, політики, культурні діячі дивились цей фільм і обговорювали його”, - зазначила Онищенко.

Художній фільм режисерки Дар’ї Онищенко “Малевич”, який вийшов в широкий прокат 11 вересня, розповідає про життя та творчість художника-авангардиста Казимира Малевича.

Як повідомлялося, в серпні у приміщенні театру імені Івана Франка в Києві відбулося відкриття виставки “0,10”, присвяченої видатному художнику-авангардисту Казимиру Малевичу. Цей проєкт - колаборація театру та команди художнього фільму “Малевич”. В експозиції представлені репродукції робіт митця з легендарної виставки “0,10” 1915 року, де Малевич вперше показав свою найвідомішу картину – “Чорний квадрат” та реквізит зі знімального майданчика художнього фільму “Малевич”, зокрема, унікальні костюми створені спеціально для фільму за ескізами самого Малевича для легендарної футуристичної опери “Перемога над Сонцем” 1913 року. 

