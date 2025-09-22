Режисерка фільму "Малевич" Онищенко: Я готова купити лоток з яйцями всім, хто критикує кіно

Режисерка фільму “Малевич” Дар’я Онищенко вважає, що повністю розповісти про життя художника-авангардиста Казимира Малевича чи пояснити його творчість не є ціллю проєкту.

“Якщо я знімаю своє авторське художнє кіно, то для мене дуже важливо показати моє бачення конкретної теми чи світу. Тому я завжди наголошую, що це моє бачення Малевича під час війни в 2022 році. Я знаю, що цим я, напевно, не задовольнила очікування багатьох людей щодо постаті Малевича, які чекали фільм в більш класичному варіанті байопіка. Але я просто робила так, як мені підказує інтуїція”, - сказала Онищенко в ексклюзивному інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”, відповідаючи на запитання про доречність включення у фільм епізодів, які присвячені повномасштабній війні.

Режисерка зазначила, що хтось може вважати провокацією те, що вона поєднала сучасну війну і історію про Малевича.

“Але всі роки цього повномасштабного вторгнення я приділяють час, щоб внести свій вклад в нашу перемогу. І тому для мене важливо, що ми показуючи фільм західній аудиторії, знов нагадуємо і відверто кажемо про те, що зараз відбувається”, - наголосила вона.

Також режисерка погодилася, що досить не цілісна сюжетна лінія зробила стрічку дещо сумбурною для широкого глядача.

“Але я, чим більше займалась цим фільмом, тим більше розуміла, що не можу робити класичний байопік про найбільш некласичного митця… Те, що фільм сприймати важко для аудиторії, яка зовсім не підготовлена - це факт. Для людей, які зовсім не знають якихось історичних контекстів, чи перший раз чують слова супрематизм - це складно”, - додала вона, погодившись, що стрічці не вистачило інформаційно-просвітницької кампанії.

В той же час, на думку Онищенко, її роль як режисера художнього кіно полягає в тому, щоб надихнути людей, які подивляться цей фільм, “зайти в Інтернет, порівняти біографічні факти з фактами вигаданими і художніми, дізнатися щось нове про Малевича, про Татліна, зацікавитись загалом темою”.

“Байопіки – це справді дуже складний жанр. Починаючи цей проєкт, я це знала, тепер я це розумію ще більше. Особливо після цього шквалу критики, який зараз на мене звалився. Але мені справді здається, що це не є ціллю цього проєкту – розповісти повністю життя Малевича чи пояснити його творчість”, - додала вона.

Також Онищенко заявила, що не сумнівалася в рішенні не вирізати зі стрічки сцени з актором Костянтином Темляком, по відношенню до якого ще до початку прокату звучали звинувачення у домашньому насильстві, а також відкрито кримінальне провадження.

“Ви знаєте, я отримую критику з обох боків. З одного боку на мене накинулись феміністки, які кричать, що я “не вирізала член Темляка”. З іншого боку на мене накинулись сексисти, які кажуть, що “як могла блондинка взагалі зняти фільм про Малевича”. Тому, якщо ти вже робиш фільм про Малевича, то ти маєш бути готовий до таких нападків. Коли вийшла вистава “Перемога над сонцем” 1913 року, глядачі закидували сцену тухлими яйцями і помідорами. Тому я готова купити лоток з яйцями всім, хто критикує кіно”, - додала вона.

Серед іншого, режисерка відповіла на критику щодо доречності сцен сексу у фільмі і їх змістового наповнення.

“Мені здається, що взагалі, коли я знімаю секс в кіно, я намагаюся зробити це художньо кінематографічно. Це не є якоюсь дешевою порнографією. Для мене важливо, щоб в цьому була художня естетика. Мені здається, в цьому фільмі вона є. В цих сценах так само”, - зазначила авторка.

Режисерка наголосила, що її дуже тішить, що зараз навколо фільму дуже багато обговорень.

“Комусь фільм дуже подобається, люди виходять із зали і плачуть. У нас було багато показів, де люди аплодували стоячи. Є дуже багато критики, де люди пишуть, що це жахливе кіно, що все не так, і Малевич повністю був інакший, і як ви могли показати стільки сексу в цьому фільмі. Мені здається, це добре, що люди говорять про кіно, що воно їх тригерить, що воно провокує. Мені хотілося б вірити в те, що Малевич був би задоволений”, - заявила Онищенко.

Художній фільм режисерки Дар’ї Онищенко “Малевич”, який вийшов в широкий прокат 11 вересня, розповідає про життя та творчість художника-авангардиста Казимира Малевича.

Як повідомлялося, режисерка фільму “Малевич” Онищенко заявляє, що однією із цілей стрічки є деколонізація Малевича і повернення його імені в український контекст, а один з найголовніших меседжів кіно, що сьогоднішня війна не тільки Володимира Путіна.