11:54 15.09.2025

Фільм "За перемогу!" режисера Васяновича здобув головний приз конкурсної програми Platform на TIFF

Український фільм "За перемогу!" режисера Валентина Васяновича здобув головний приз конкурсної програми Platform на 50-му Міжнародному кінофестивалі у Торонто (Toronto International Film Festival, TIFF), який відбувся з 4 по 14 вересня, повідомляє Державне агентство з питань кіно.

"Це — перший український фільм, який потрапив до цієї престижної добірки, де було представлено десять найсміливіших і найцікавіших авторських стрічок світу", - йдеться у повідомленні Держкіно.

Зазначається, що фільм "За перемогу!" - це антиутопічна драма про післявоєнний час, у якій герої намагаються знайти себе в нових реаліях та "вірять, що попри труднощі зможуть повернутися до своєї справи".

