Усик представить відтворену мозаїку "Боривітер" Алли Горської у Лондоні – ЗМІ

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Український боксер Олександр Усик 14 липня представить відтворену мозаїку Алли Горської "Боривітер" на Трафальгарській площі у Лондоні, повідомляє "Суспільне Культура" у середу.

"На Трафальгарській площі у Лондоні 14 липня боксер Олександр Усик перед боєм із Денієлом Дюбуа презентує відтворену мозаїку Алли Горської "Боривітер", яка була пошкоджена внаслідок обстрілів Маріуполя... Оригінальне панно створила група художників на чолі з видатною мисткинею Аллою Горською у Маріуполі у 1967 році. У липні 2022-го його суттєво пошкодили російські військові", - йдеться у повідомленні на сайті мовника.

Відтворену монументальну мозаїку "Боривітер" представили 12 червня у центрі Києва, на майдані Незалежності, де усі охочі могли переглянути роботу до 22 червня. Над мозаїкою три місяці працювали 15 художників-монументалістів та дослідників. Команду очолили онука Алли Горської Олена Зарецька та культурна менеджерка Настя Іщенко.

За інформацією, аби максимально наблизитися до оригіналу, з різних куточків країни та світу привезли понад 700 кг матеріалів: від непрозорого скла смальти та плитки потрібних кольорів до металевих плит і алюмінієвих ложок. Для подальшого транспортування мозаїки розробили унікальну конструкцію із 68 пазлів, які збираються на металевий каркас.

Проєкт ініціювали маркетплейс Rozetka разом із громадською організацією Ukraine WOW і Фондом Алли Горської та Віктора Зарецького.

Як повідомлялось в червні, в Україні створили копію пошкодженої окупаційними військами РФ маріупольської мозаїки Алли Горської "Боривітер", повідомила співзасновниця піар-агенції Gres Todorchuk та громадської організації UKRAINE WOW Ярослава Гресь.

Раніше повідомлялось, що український боксер Олександр Усик та британський професійний боксер Даніель Дюбуа проведуть чемпіонській матч-реваншу у важкій вазі 19 липня на лондонському стадіоні "Вемблі", повідомляє видання The Ring.

Як повідомлялось, у серпні 2023 Усик за допомогою технічного нокауту в дев'ятому раунді здобув перемогу над Дюбуа та зберіг титули провідних боксерських організацій планети.