GlobalLogic розробила План безперервності бізнесу та забезпечила офіси резервними мережевими каналами та підвозом пального

Українська ІТ-компанія GlobalLogic активно готується до потенційних перебоїв у роботі на тлі обстрілів Росією об'єктів критичної інфраструктури України, що продовжуються, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" пресслужба компанії.

Згідно з пресрелізом, GlobalLogic має заздалегідь і детально розроблений План безперервності бізнесу (Business Continuity Plan, BCP), що передбачає різні позаштатні ситуації, зокрема можливість знеструмлення.

"Львівські офіси GlobalLogic працюють у звичайному режимі, київський - у черговому. У разі відключення електроенергії та перебоїв із інтернетом інженери можуть використовувати інфраструктуру офісів - всі вони обладнані дизель-генераторами для підтримки безперервної роботи критичної інфраструктури. Також у наших офісів є щонайменше два альтернативні способи швидкісного доступу до інтернету, який безпосередньо підключений до основних європейських хабів в обхід території Росії та Білорусі", - наголосили в компанії.

Крім цього, GlobalLogic підписала договори з вендорами, які поставлятимуть пальне для дизельних генераторів в узгоджені терміни. Паралельно у компанії проводять технічне обслуговування генераторів.

"Аналогічний план був у нашої компанії для евакуації фахівців: ми заздалегідь підписали договір із перевізниками і вранці 24 лютого автобусами вивозили наших людей, їхні родини та домашніх улюбленців із небезпечних регіонів", - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, "Київстар" працює над альтернативними варіантами живлення базових станцій під час відключення подачі електроенергії.