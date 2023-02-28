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16:23 28.02.2023

Використання сучасних IT-технологій прискорить післявоєнне відновлення міст щонайменше на 20% - GlobalLogic

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Використання сучасних IT-технологій прискорить післявоєнне відновлення міст щонайменше на 20% - GlobalLogic

Україна завдяки використанню сучасних IT-технологій, таких як Digital Twins, Інтернет речей (IoT) та інших IT-рішень для будівництва та промисловості, може скоротити вартість ресурсів та прискорити процеси післявоєнного відновлення мінімум на 20%, вважає компанія GlobalLogic, що входить до групи Hitachi .

"Опираючись на досвід проектів, що реалізуються нашими інженерами у світі, ми бачимо величезний потенціал для відновлення українських міст та промисловості. Моделювання дозволяє створити не лише проекцію тут і зараз, а й спрогнозувати як місто чи інший об'єкт житиме через десять, двадцять років, враховуючи , при будівництві, як найкраще спланувати інфраструктуру на майбутнє", - цитуються в релізі слова директора з інжинірингу GlobalLogic Дениса Братчука.

За його словами, для моделювання зруйнованих міст перед їх відновленням може застосовуватись технологія віртуальних двійників (Digital Twins), яка дозволяє генерувати моделі двійників реальних об'єктів – будинки, підприємства чи міста. Технологія дозволяє оцифрувати та спроектувати майбутні квартали, парки та зони відпочинку, транспортну систему з урахуванням сучасних потреб громади та перспектив розвитку населених пунктів. За даними компанії. світовий ринок Digital Twins динамічно зростає: з $5,1 млрд 2020 року, як очікується, він може досягти $35,5 млрд 2026 року.

Впровадження смарт-технологій у відновлених будинках може спростити управління вентиляцією, температурою у приміщеннях, а сучасні системи, що використовуються у смарт-будинках, дозволяють швидко сповіщати мешканців про небезпеку та оперативно виявляти несправності, зазначає GlobalLogic.

Компанія бачить потенціал для застосування IT-рішень у модернізації промисловості та енергетики, також у "зеленій енергетиці" та агросекторі. Як стверджує Global Logic, розроблені українськими інженерами рішення дозволяють майже в 7 разів скоротити кількість ресурсів, необхідних на розробку та проектування нових складів та приміщень для бізнесу, і в 10 разів – тестування продуктів завдяки Digital Twins, IoT та автоматизації виробництва.

Наголошується, що з січня 2023 року українські інженери GlobalLogic беруть участь у модернізації інструменту для моделювання ринку передачі електроенергії.

ІТ-компанія "GlobalLogic Україна" – найбільший розробник програмного забезпечення в Україні. Має офіси та понад 4,5 тис. фахівців у Києві, Харкові, Львові та Миколаєві.

Теги: #it #відновлення #globallogic

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