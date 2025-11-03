Інтерфакс-Україна
Економіка
15:12 03.11.2025

Драйвером розвитку ринку офісів замість IT стають міжнародні компанії зі сфери ОПК

3 хв читати

Драйвером розвитку ринку офісів замість IT стають міжнародні компанії зі сфери ОПК, повідомили у пресслужбі UTG.

У дослідженні за підсумками третього кварталу 2025 року констатується, що кількість представлених в Україні міжнародних компаній та їх представництв у динаміці продовжує скорочуватись. Наразі їх 616 порівняно з 627 у довоєнному 2021-му.

"Збройна агресія РФ у 2014-2015 роках призвела до початку масового відтоку російських компаній, токсичність співпраці з ними та остаточне закриття у 2022-2023 році, незважаючи на спроби перереєстрації на українських/європейських юридичних осіб", - повідомив керівник департаменту стратегічного консалтингу компанії UTG Константин Олейник.

Одночасно йде зниження частки IT у ВВП (5,42% у 2022 році та 3,42% у 2024 році )та експорту IT-послуг ($7,52 млрд у 2022 році та $6,38 млрд у 2024-му). При цьому Україна стала справжнім полігоном щодо тестування ноу-хау та передових сучасних систем озброєння, а світові компанії – гіганти зі сфери ОПК запускають або ведуть перемовини про відкриття в країні спільних виробничих потужностей, заводів, науково-дослідницьких центрів, адміністративно-офісних представництв. Зокрема, Німеччина (компанії Rheinmetall, KMW), Туреччина (Baykar), Норвегія (Kongsberg), Латвія (Atlas Aerospace), Великобритания (BAE Systems), США (Northrop Grumman), Данія, Франція, Італія, Іспанія, Польща та багато інших активно залучені в даний процес, відкривають локальні офіси та створюють нові робочі місця.

"Лояльність міжнародної громадськості до України зберігається, а можливий вступ до складу НАТО та ЄС, ймовірно, призведуть до появи та розвитку в країні нових міжнародних організацій, підприємств, брендів, особливо тих, які закрилися і повністю залишили територію росії", – вважає Олейник.

Щодо девелоперської активності, то очікується, що цей рік покаже збільшення нової пропозиції - 63 тис кв. м за 2025-й проти 26 тис. кв. за 2024-й. У планах на 2026 рік - 234 тис. кв. м нової пропозицїї, на 2027-й аноносовано 490 тис. кв. м. А поки ринок демонструє обережний позитивний тренд, зі зниженням вакантності у класі "В" з 21,8% у 2024 році до 20,5% за підсумками першого півріччя 2025 року та у класі "С" відповідно з 14,8% до 14,2%. Одночасно є збільшення орендних ставок за даний період - у класі "В" з $11,5 до $11,9 за 1 кв. м (без урахування ПДВ, OPEX, КП, BOMA) та з $9,1 до $9,8 у класі "С". Стан у класі "А" демонструє стабільність, вакантність на рівні 28,2% (у 2024-му було 28,1%), ставки трохи знизились - з $17,5 до $17,2 за 1 кв.м (без урахування ПДВ, OPEX, КП, BOMA).

Компанія UTG створена 2001 року. Розробила понад 1,3 тис. концепцій об'єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн кв. м комерційних площ в Україні.

Теги: #олейник #опк #it

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:09 03.11.2025
Зеленський підписав закон, який передбачає тимчасове бронювання для нових працівників підприємств ОПК

Зеленський підписав закон, який передбачає тимчасове бронювання для нових працівників підприємств ОПК

14:35 29.10.2025
Міноборони, Мінфін та НБУ створили робочу групу для удосконення процедури кредитування ОПК - Шмигаль

Міноборони, Мінфін та НБУ створили робочу групу для удосконення процедури кредитування ОПК - Шмигаль

15:29 25.10.2025
Міністр економіки Німеччини відзначає величезний потенціал у співпраці з Україною у сфері ОПК

Міністр економіки Німеччини відзначає величезний потенціал у співпраці з Україною у сфері ОПК

19:49 22.10.2025
Офіс групи IT-компаній FRACTAL пошкоджено внаслідок удару по садочку у Харкові

Офіс групи IT-компаній FRACTAL пошкоджено внаслідок удару по садочку у Харкові

00:55 17.10.2025
В ЄС попередньо схвалили EUR1,5 млрд Програму Європейської оборонної промисловості на 2025-27рр з EUR300 млн для України

В ЄС попередньо схвалили EUR1,5 млрд Програму Європейської оборонної промисловості на 2025-27рр з EUR300 млн для України

16:48 21.01.2025
MODUS X отримала статус silver-партнера компанії IBM

MODUS X отримала статус silver-партнера компанії IBM

22:05 21.11.2024
На B2B-платформі CodeUA зареєструвалося 300 компаній IT-сектору

На B2B-платформі CodeUA зареєструвалося 300 компаній IT-сектору

ВАЖЛИВЕ

Зниження ставки до кінця 2025р припускають 5 членів КМП, інші 5 – не раніше січня 2026р

Збереження облікової ставки 15,5% підтримало 6 членів КМП, зниження до 15% – 4

Обмеження потужності для промисловості скасовані, їх повернення прогнозується з 16:00 до 22:00 – Міненерго

НБУ погіршив оцінку дефіциту е/е 2026р з 1% до 3% та імпорту газу до 6 млрд куб. м у 2025р та 5 млрд куб. м у 2026р

"Укренерго" поновило обмеження електропостачання в усіх регіонах до 22:00

ОСТАННЄ

Роботу над варіантами фінансової допомоги Україні у 2026-2027 рр. продовжать - прессекретар ЄК

Видано сім кредитів "єОселя" з компенсацією ВПО на первинному ринку

Підвищення вантажних тарифів може остаточно зупинити відновлення виробництва на Інгулецькому ГЗК - компанія

Зниження ставки до кінця 2025р припускають 5 членів КМП, інші 5 – не раніше січня 2026р

Збереження облікової ставки 15,5% підтримало 6 членів КМП, зниження до 15% – 4

Виробництво вершкового масла в жовтні скоротилося - аналітики

Зеленський підписав євроінтеграційний закон щодо держпідтримки агросектору

Обмеження потужності для промисловості скасовані, їх повернення прогнозується з 16:00 до 22:00 – Міненерго

Fitch підтвердило рейтинги Ощаду, Укрексіму та Сенс "ССС", Укрексіму підвищило рейтинг стійкості банку до "ccc-"

Нацбанк України покращив оцінку врожаю зернових до 61,5 млн тонн та знизив олійних до 19,3 млн тонн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА