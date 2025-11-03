Драйвером розвитку ринку офісів замість IT стають міжнародні компанії зі сфери ОПК, повідомили у пресслужбі UTG.

У дослідженні за підсумками третього кварталу 2025 року констатується, що кількість представлених в Україні міжнародних компаній та їх представництв у динаміці продовжує скорочуватись. Наразі їх 616 порівняно з 627 у довоєнному 2021-му.

"Збройна агресія РФ у 2014-2015 роках призвела до початку масового відтоку російських компаній, токсичність співпраці з ними та остаточне закриття у 2022-2023 році, незважаючи на спроби перереєстрації на українських/європейських юридичних осіб", - повідомив керівник департаменту стратегічного консалтингу компанії UTG Константин Олейник.

Одночасно йде зниження частки IT у ВВП (5,42% у 2022 році та 3,42% у 2024 році )та експорту IT-послуг ($7,52 млрд у 2022 році та $6,38 млрд у 2024-му). При цьому Україна стала справжнім полігоном щодо тестування ноу-хау та передових сучасних систем озброєння, а світові компанії – гіганти зі сфери ОПК запускають або ведуть перемовини про відкриття в країні спільних виробничих потужностей, заводів, науково-дослідницьких центрів, адміністративно-офісних представництв. Зокрема, Німеччина (компанії Rheinmetall, KMW), Туреччина (Baykar), Норвегія (Kongsberg), Латвія (Atlas Aerospace), Великобритания (BAE Systems), США (Northrop Grumman), Данія, Франція, Італія, Іспанія, Польща та багато інших активно залучені в даний процес, відкривають локальні офіси та створюють нові робочі місця.

"Лояльність міжнародної громадськості до України зберігається, а можливий вступ до складу НАТО та ЄС, ймовірно, призведуть до появи та розвитку в країні нових міжнародних організацій, підприємств, брендів, особливо тих, які закрилися і повністю залишили територію росії", – вважає Олейник.

Щодо девелоперської активності, то очікується, що цей рік покаже збільшення нової пропозиції - 63 тис кв. м за 2025-й проти 26 тис. кв. за 2024-й. У планах на 2026 рік - 234 тис. кв. м нової пропозицїї, на 2027-й аноносовано 490 тис. кв. м. А поки ринок демонструє обережний позитивний тренд, зі зниженням вакантності у класі "В" з 21,8% у 2024 році до 20,5% за підсумками першого півріччя 2025 року та у класі "С" відповідно з 14,8% до 14,2%. Одночасно є збільшення орендних ставок за даний період - у класі "В" з $11,5 до $11,9 за 1 кв. м (без урахування ПДВ, OPEX, КП, BOMA) та з $9,1 до $9,8 у класі "С". Стан у класі "А" демонструє стабільність, вакантність на рівні 28,2% (у 2024-му було 28,1%), ставки трохи знизились - з $17,5 до $17,2 за 1 кв.м (без урахування ПДВ, OPEX, КП, BOMA).

Компанія UTG створена 2001 року. Розробила понад 1,3 тис. концепцій об'єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн кв. м комерційних площ в Україні.