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18:51 05.08.2022

Соцмережі як джерело інформації використовують 76,6% українців – дослідження

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Соцмережі як джерело інформації використовують 76,6% українців – дослідження

Соціальними мережами як джерелом інформації станом на липень 2022 року користується близько 76,6% українців, свідчить аналіз української ІТ-компанії GlobalLogic, що ґрунтується на базі відкритих даних.

Як наголошується в поширеному в п'ятницю повідомленні компанії, повномасштабне вторгнення Росії в Україну сприяло різкому зростанню використання соціальних мереж як джерела новин.

"Серед 76,6% громадян України, які використовують соціальні мережі як джерело інформації, 66% обирають Telegram, 61% – YouTube, 58% – Facebook. Важливо відзначити, що опитані могли вибрати кілька варіантів відповідей. Сьогодні в YouTube зареєстровано понад 28 млн українських користувачів, в Instagram – понад 16,1 млн, в Facebook – 15,45 млн. TikTok має понад 10,55 млн українських користувачів", – зазначають у GlobalLogic.

Водночас на початку 2022 року кількість зареєстрованих українських користувачів соціальної мережі для пошуку і встановлення ділових контактів LinkedIn становила лише 3,6 млн осіб.

"Рекрутери, як в Україні, так і за її межами, шукають кандидатів у соціальних мережах. Наприклад, у 2022 році 39% кандидатів у світі знайшли роботу через соцмережі, зокрема за допомогою LinkedIn або Facebook", — коментує директор із рекрутингу в GlobalLogic Юлія Шмуля.

У GlobalLogic також використовують LinkedIn для пошуку фахівців – понад 26% консультантів GlobalLogic знайшли свою позицію в компанії через LinkedIn.

У компанії зазначають, що інтернет-користувачів стає більше не тільки в Україні, а й у світі – за минулий рік кількість користувачів соціальних медіа зросла на 227 млн і станом на початок липня 2022 досягла 4,7 млрд.

За останні 12 місяців Глобальна база користувачів соціальних мереж зросла більше ніж на 5% і становить 59% від загального населення планети.

Теги: #дослідження #соцмережі #globallogic

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