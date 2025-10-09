Інтерфакс-Україна
Події
19:48 09.10.2025

Зеленський призначив на п'ятницю нараду щодо аудиту всіх домовленостей з партнерами за рік

1 хв читати
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський призначив на п'ятницю, 10 жовтня, нараду щодо аудиту всіх домовленостей з партнерами за 2025 рік.

"Також на завтра призначив нараду щодо аудиту всіх наших домовленостей з партнерами за цей рік. Що досягнуто, що реалізовано і що має бути реалізовано. Українська зовнішня політика цими роками значно активніше, ніж будь-коли. І треба, щоб кожна наша зустріч, кожна наша домовленість давали справжній результат для України", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

Президент зазначив, що з підсумками такого зовнішньополітичного аудиту будуть відповідні висновки та доручення на три наступні місяці.

"Зброя для України, фінанси, підтримка енергетики, всі форми тиску на Росію та перемовний трек. Це ключові напрямки", - додав він.

За словами Зеленського, він очікує доповідь від Кабінету міністрів, Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, Офісу президента, а також Ради з нацбезпеки.

