До Дня піхоти у МЗС України відкрили арт-інсталяцію

З нагоди Дня піхоти Збройних сил України міністр закордонних справ Андрій Сибіга разом із заступником керівника Офісу президента, полковником Павлом Палісою та очільником платформи "Культурних сил", капітаном ЗСУ Миколаєм Серьгою урочисто відкрили перед будівлею МЗС арт-інсталяцію "Демократія стоїть, бо стоїть українська піхота".

"Українська дипломатія щодень працює тут для посилення як нашої української піхоти, так і збройних сил України. Це наш головний пріоритет, наше головне завдання, щохвилини, щогодини, в кожній дипломатичній установі, на кожному рівні. Немає таких зустрічей, таких перемовин, де б не порушилось питання щодо посилення нашої оборонної спроможності, посилення нашої армії. Це не лише про безпеку України, це про безпеку Європи", — наголосив Сибіга.

Він підкреслив, що цей артоб'єкт є символом мужності українських воїнів та нагадує про щоденну боротьбу за свободу, яку Україна веде вже понад 11 років, захищаючись від російської агресії.

"Піхота – це ті, хто тримають на собі не лише фронт, а й саму суть нашого вибору – свободу, демократію, гідність. Все в армії важливе, але все працює на одне – щоб стояла піхота. Бо від того, наскільки міцно вона стоїть, залежить, наскільки стійко стоятиме й наша держава. Сьогодні ми дякуємо тим, хто захищає право України бути вільною", - зазначив заступник керівника Офісу президента.

Інсталяція представляє собою скляний куб, всередині якого — справжні берці піхотинця, який захищав Україну на одному з найгарячіших напрямків фронту, та зазнав поранення в бою.

"Ці берці ще два місяці тому йшли передовою, а сьогодні стоять біля Міністерства закордонних справ, щоб нагадувати: свобода має ціну, і її платять конкретні люди. Солдат Олег Лявор, позивний "Богданич", отримав поранення на Запоріжжі, і його берці – не просто експонат, а жива памʼять про тих, хто тримає лінію. У цій війні демократія перероджується – і тримається вона на плечах піхоти. Там, де є людяність, честь і справедливість, там є і майбутнє", - повідомив очільник Культурних сил, капітан ЗСУ.

Інсталяція розміщена у фоє Міністерства, куди прибувають іноземні делегації та де проводяться брифінги для медіа.

Метою інсталяції є вшанування героїзму української піхоти, яка щодня боронить не лише незалежність України, а й безпеку демократичного світу. У церемонії відкриття також взяли участь парамедикиня Юлія "Тайра" Паєвська, оборонець Маріуполя Сергій Волина, військовослужбовці, представники платформи "Культурні сили", громадські активісти, дипломати.

Проєкт реалізовано з ініціативи платформи "Культурні сили" у співпраці з Командуванням Сухопутних військ ЗСУ. Автори ідеї: Андрій Клименко, Дмитро Хопта. Реалізація: Олександр Сосницький, Юрій Білінський