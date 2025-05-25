Зеленський привітав працівників Держспецзв'язку з професійним святом

Президент України Володимир Зеленський привітав з професійним святом працівників Держспецзв'язку.

"Сьогодні день людей, які забезпечують надійний зв’язок і захищений кіберпростір. Інженерів, програмістів, кіберфахівців, аналітиків, операторів, воїнів і захисників – усіх, хто щодня забезпечує те, що залишається непомітним для більшості, але є критично важливим для безпеки країни. Дякуємо вам за щоденну працю та відданість справі. З професійним Днем Держспецзв'язку!" - написав Зеленський у Телеграмі у неділю.