Зеленський привітав прикордонників із професійним святом

Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів Державної прикордонної служби професійним святом, і подякував їм за відданість і силу.

"Воїни Державної прикордонної служби тримають державний кордон, першими зустрічають ворога. Виявляють диверсантів. Зупиняють атаки та збивають дрони. Б’ються на найгарячіших ділянках фронту разом із нашими Силами оборони. Захищають прикордонні громади від обстрілів і штурмів. Знищують ворога та зберігають життя українців", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Він також подякував усім воїнам Державної прикордонної служби за захист України.