Масові заходи до Дня Незалежності та дня Харкова пройдуть на території метрополітену

Масові святкові заходи до Дня міста Харкова, Дня Державного прапора та Дня Незалежності України проходитимуть на території метрополітену.

Про це повідомляє пресслужба міськради з посиланням на КП "Харківський метрополітен".

"На підприємстві зазначили, що у святковий період можуть бути певні тимчасові обмеження в роботі деяких станцій метро. З огляду на це, харків’ян закликали слідкувати за оголошеннями на станціях", - йдеться у повідомленні.