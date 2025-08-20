20:18 20.08.2025
Масові заходи до Дня Незалежності та дня Харкова пройдуть на території метрополітену
Масові святкові заходи до Дня міста Харкова, Дня Державного прапора та Дня Незалежності України проходитимуть на території метрополітену.
Про це повідомляє пресслужба міськради з посиланням на КП "Харківський метрополітен".
"На підприємстві зазначили, що у святковий період можуть бути певні тимчасові обмеження в роботі деяких станцій метро. З огляду на це, харків’ян закликали слідкувати за оголошеннями на станціях", - йдеться у повідомленні.