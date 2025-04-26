Збій у онлайн-сервісах у суботу викликаний проблемами із живленням у хмарного провайдера De Novo

Збій у роботі окремих онлайн-сервісів у суботу стався через відключення живлення у дата-центрі хмарного провайдера De Novo, де хостяться ці сервіси, повідомило видання "Економічна правда" із посиланням на CMO De Novo Дмитра Бахмацького.

За його словами, кібератаки на дата-центр не було, проблеми виникли під час заміни джерел безперебійного живлення

"Не знаю, що трапилось, але судячи з того що я бачу, не працює дуже великий інфраструктурний обʼєкт, який явно обслуговував фінансові установи, поштового перевізника, і так далі", – коментував події у суботу зранку голова підкомітету з безпеки в кіберпросторі, урядового зв'язку, криптографічного захисту інформації Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко ("Слуга народу").

Пізніше він зауважив, що мова йде не про кібернетичну атаку, а про технічний збій та людський фактор.

"На протязі години все повинно запрацювати, так обіцяють", – додав Федієнко.

Серед онлайн-сервісів, які зачепила ця проблема, опинилися, серед інших, "Дія", Ощадбанк, ПУМБ, "Нова пошта", в той час як найбільші емітенти карток ПриватБанк та mono повідомили про безперебійну роботу.

"Через тимчасовий збій у роботі одного з великих центрів обробки даних наразі не працюють деякі сервіси Ощаду. Ці проблеми стосуються не лише нашого банку, але й багатьох інших надавачів діджитальних послуг. Відповідні служби роблять все можливе для того, щоб оперативно відновити роботу сервісів. Вибачаємося за тимчасові незручності!" – коментував ситуацію голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.