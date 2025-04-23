Українські компанії створили Альянс із цифрового суверенітету

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В Україні створили Альянс із цифрового суверенітету, що обʼєднує хмарних провайдерів та дата-центри. Перші, хто обʼєднався у ГС «Український альянс цифрового суверенітету» – хмарні провайдери GigaCloud, De Novo та дата-центр “ПАРКОВИЙ” домовилися про взаємодію для стабільного технологічного розвитку України на базі національних майданчиків.

Передумовою для об'єднання стала зовнішньополітична нестабільність, яка серйозно вплинула на глобальний ринок технологій, а також на цифрову та економічну безпеку країни. «На жаль, ми дедалі частіше бачимо, як технологічні рішення стають інструментом політичного тиску з боку одних країн на інші. Ми, як гравці ринку, орієнтовані на національний ринок, маємо своєю місією не лише продавати тут свої послуги, а й захищати економіку країни, що є «середовищем життя нашого бізнесу та наших клієнтів» — кажуть представники Альянсу.

Головною метою організатори називають забезпечення цифрового суверенітету України – перенесення, зберігання та обробка важливих даних, зокрема державних, медичних, фінансових та оборонних, усередині країни та відповідно до вимог чинного українського законодавства. “Через війну Україна є чи не єдиною країною у світі, де державні дані вимушено частково зберігаються за кордоном. Після завершення війни постане питання повернення цих даних під українську юрисдикцію. Тож ми готові до діалогу з державними органами щодо розробки стратегії такого повернення” — розповіли засновники Альянсу.

Серед напрямів роботи — технологічна «ревізія» країни, а також розробка єдиних стандартів для інфраструктурних рішень. Провайдери впевнені, що такий підхід забезпечить в Україні низку нових можливостей:

– будувати великі георозподілені інфраструктури між майданчиками національних провайдерів;

– легко і безшовно переносити дані між хмарними середовищами різних провайдерів без штучних технологічних перешкод;

– гарантувати безпеку (і збереження) даних користувачів навіть у критичних ситуаціях, зокрема у випадку ворожих атак;

– впровадження політики Data Embassy та технології багатодоменної безпеки.

Представники Альянсу наголошують на необхідності підвищення конкурентоспроможності українського ринку, стимулювання інновацій та посилення кібербезпеки. Вони поділяють розуміння того, що Україна має ставати сильнішою, здатною самостійно управляти власними даними — стратегічним ресурсом, який є основою для економічного зростання та розвитку індустрій майбутнього – і це дає їм спільну мотивацію бути частиною важливих державних змін. До Альянсу можуть долучитися інші компанії, які поділяють його принципи та прагнуть працювати на благо національної цифрової безпеки та суверенітету – датацентри, софтверні компанії та інфраструктурних провайдерів зокрема.