Інтернет-провайдерів, які відмовляються блокувати російську пропаганду, почали виключати з держреєстру - Держспецзв'язку

Інтернет-провайдерів, які відмовляються блокувати російську пропаганду, почали виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій; надалі на компанії чекає впровадження більш серйозних санкцій.

Як повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) на своєму телеграм-каналі у четвер, Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку, ухвалила рішення про виключення ТОВ "Нетасіст" та ТОВ "Нетассіст" із Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

Причина: невиконання розпоряджень та вимог Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України (НЦУ), що діє при Держспецзв'язку, під час воєнного стану. Зокрема щодо безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг, а також блокування ворожих доменів в Україні.

Далі, як зазначається, буде ухвалено рішення про те, яких заходів вжити стосовно порушників. Це може бути: встановлення тимчасових особливостей маршрутизації трафіку відповідно до цього рішення; анулювання дозволів на користування номерним ресурсом; анулювання ліцензій використання радіочастотного ресурсу; вилучення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснює національна комісія.