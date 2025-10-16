Інтерфакс-Україна
09:00 16.10.2025

NVIDIA оголосила першого в Україні партнера з впровадження AI

Світовий лідер у сфері обчислювальних технологій NVIDIA уклала партнерство з хмарним провайдером GigaCloud щодо впровадження AI в Україні. Український провайдер увійшов до партнерської програми NVIDIA Partner Network (NPN) як партнер типу Solution Advisor.

Як Solution Advisor GigaCloud офіційно надає супровід у виборі та впровадженні AI-рішень на базі продуктів NVIDIA. NVIDIA — це світовий лідер у сфері обчислювальних технологій, який розробляє графічні процесори (GPU), AI-рішення, платформи для датацентрів, робототехніки тощо. Компанія створює інфраструктуру для штучного інтелекту, мережевих рішень і хмарних сервісів.

Тип партнерства NVIDIA Solution Advisor передбачає кілька напрямів компетенцій, у яких партнери можуть надавати експертизу та консультації. GigaCloud спеціалізується на таких напрямах:

•            NVIDIA Virtual Desktops — віртуальні робочі столи з vGPU від NVIDIA, які дозволяють користувачам віддалено працювати з потужними графічними, AI та аналітичними задачами.

•            Compute — хмарні рішення на основі NVIDIA GPU, DPU та CPU, їхня продуктивність, безпека й енергоефективність.

•            NVIDIA AI — впровадження cloud-native платформи NVIDIA AI Enterprise для швидкої розробки та запуску AI-рішень.

«Для GigaCloud це важливе визнання — ми стали першими на українському ринку, хто отримав офіційне підтвердження експертизи у впровадженні AI-рішень на базі NVIDIA, — говорить Назарій Курочко, CEO GigaCloud. — Так українські компанії отримують можливість працювати з інноваційними рішеннями світового рівня та додаткові переваги: локальну підтримку, комплексні хмарні послуги, кастомізацію».

За словами CEO GigaCloud, провайдер вже допоміг клієнтам розгорнути десятки AI та ML-проєктів, і цей статус доводить, що український бізнес отримує найкращі світові рішення для роботи зі штучним інтелектом.

GigaCloud — український хмарний провайдер, який допомагає компаніям впевнено переходити в хмару: просто, зрозуміло і з відчуттям підтримки на кожному етапі. Щоб зробити хмару по-справжньому вашою. З 2016 року GigaCloud реалізував хмарні проєкти для більше ніж 1500 компаній, серед яких великі корпорації та державні установи. Провайдер допомагає понад 20 млн людей щоденно здійснювати платежі, мати доступ до онлайн-документів, робочих файлів тощо. А також комплексно закриває задачі бізнесу завдяки найбільшій партнерській програмі на українському хмарному ринку.

