Інтерфакс-Україна
Події
10:03 27.06.2025

Збитий у червні іранський Shahed містить мінікомпʼютер Nvidia для задач ШІ та відео – ГУР

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Збитий у червні іранський Shahed містить мінікомпʼютер Nvidia для задач ШІ та відео – ГУР

Безпілотний ударний дрон Shahed-136 (Герань-2) нової серії MS, збитий Силами оборони України на сумському напрямку в червні поточного року, вироблений в Ірані, але містить мінікомпʼютер Nvidia Jetson Orin, спеціалізований для задач ШІ та обробки відео, повідомляється в телеграм-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України в четвер.

"Структура матеріалу фюзеляжу, виконання та компоновка електронних блоків свідчать що БпЛА іранського виробництва. Водночас певні зміни та удосконалення можуть вказувати на спільну роботу рф та Ірану з модернізації шахедів. Так, зазначений БпЛА містить високошвидкісний мінікомпʼютер Nvidia Jetson Orin, спеціалізований для задач ШІ та обробки відео, а також інфрачервону камеру, подібну до анонсованої раніше рф. Nvidia Jetson Orin росія використовує в ударному БпЛА V2U. Призначення модуля – отримання інформації з камери БпЛА та порівняння з завантаженими моделями для донаведення або вибору цілі в автоматичному режимі. Також може використовуватися як розвідник", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що противник провів певну модернізацію іранської завадозахищеної супутникової навігаційної системи Nasir, яка стала восьмиканальною. "На дослідженому зразку до Nasir була підключена антена з чотирьох елементів, яка здатна приймати сигнали GPS у L1, L5 діапазонах. Відомо про використання антени з круговим розташуванням восьми елементів, на кшталт китайських, які були раніше ідентифіковані в шахедах російської збірки. Окрім цього, новий шахед має радіомодем та підсистему для передачі відео, телеметрії та/або групового керування", - розповіли в ГУР.

Дослідження збитого дрона продовжується, але зазначене свідчить, що обмін технологіями між Іраном та РФ є двостороннім, а результат їхньої співпраці може вийти далеко за межі російсько-української війни, якщо Іран буде використовувати досвід російських розробок у своїх дестабілізаційних діях на Близькому Сході. "Це вкотре підкреслює необхідність об’єднання зусиль цивілізованого світу проти агресорів", - відзначили у розвідувальному відомстві.

Теги: #дрон #гур_мо #nvidia

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