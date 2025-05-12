Понад 60 українських програм показали на Своє.ІТ 2025

Фото: Giga Cloud_May

Понад 2500 відвідувачів та більше ніж 60 програм: огляд шоуруму Своє.ІТ 2025 в Києві

Свій софт — своя незалежність. Що показали українські розробники на Своє.ІТ 2025

Код незалежності. Яким був шоурум Своє.ІТ 2025

У п’ятницю, 9 травня, «Мистецький арсенал» у Києві став точкою збору для всіх, хто створює, розвиває та впроваджує українські технологічні рішення. Відбувся третій національний шоурум українського софту — Своє.ІТ 2025, який об’єднав понад 55 українських розробників та понад 2500 учасників з усієї країни.

Це не просто виставка, а майданчик для перевірки рішень у дії: CRM та ERP-cистем, програм з документообігу, бухобліку, ПЗ для кол-центрів, розробок вебсайтів та застосунків, платіжних сервісів, POS-систем, програмного забезпечення для держсектору, EDTech рішень тощо.



Формат заходу



Традиційно захід пройшов у форматі шоуруму, щоб спростити для відвідувачів процес пошуку необхідного ПЗ. Гості могли на місці «приміряти» та протестувати програми, провести їм повноцінний тест-драйв та отримати консультацію щодо їхнього впровадження. А головне — зрозуміти, чи закриє те, чи інше програмне забезпечення їхні бізнес-задачі.

Учасники Своє.IT 2025 у категоріях

Платіжні сервіси, POS-системи, програмні РРО

Каса в браузері СОТА Каса

POS-система Checkbox

Мультифункціональний сервіс Cashalot

ПРРО №1 Checkbox

IT-послуги

Послуги «IT as a Service» від команди DUXIT

Електронні послуги в мережі крамниць «Твій час»

Бухгалтерський / управлінський облік

Онлайн бухгалтерія Буккіпер

MASTER Online — хмарна бухгалтерія

Рішення для автоматизації бух обліку MASTER:Бухгалтерія

«Нова Ера» — програмна платформа no code / low code для створення облікових систем

Self-ERP — сучасне рішення для бух обліку, що враховує потреби резидентів Дія.Сіті



Звітність і Документообіг

«АСКОД» призначений для ефективного управління корпоративними інформаційними ресурсами

«АСКОД Онлайн» — сервіс, що забезпечує миттєвий юридично значущий обмін документами в електронному вигляді

«Вчасно» — надійний обмін електронними документами

«Звіт Корпорація» — сервіс для автоматизації, приймання та обробки звітності підзвітних організацій

МІА: Документообіг — інструмент для ефективного керування документами

«ПТАХ» — платформа, що об'єднує всіх учасників документообміну

СОТА — вебсервіс для малого і середнього бізнесу, електронний документообіг і звітність онлайн

СОТА CRS — вебсервіс для створення, перевірки, підписання та відправки звітів CRS до податкової служби

СОТА Driver — мобільний застосунок, який дозволяє працювати з електронними документами для перевезень

СОТА Е-ТТН — хмарне рішення, яке дозволяє мати доступ до необхідних документів усім, хто бере участь у перевезенні

ЦСК «Україна» — найбільший комерційний надавач електронних довірчих послуг в Україні

CloudKey — надійний хмарний електронний підпис

DEEP HR — документообіг

Dubidoc — швидкий підпис та обмін документами

M-Files — система управління документами

M.E.Doc — програма для е-документообігу та е-звітності

Signy — сервіс електронного документообігу

WhiteDoc – інструмент для електронного документообігу.

Рішення зі ШІ

ШІ асистенти від IT-Enterprise

Інструмент для участі в публічних закупівлях SmartCheck AI

Телеком, телефонія та ПЗ для кол-центрів

Омніканальна платформа ConnectiveOne

Телеком-сервіси від GigaTrans

Smiddle Voice Bot — голосовий бот зі штучним інтелектом

Омніканальна платформа VoIPTime Contact Center

VoIPTime AI QA — сервіс, який дозволяє автоматизувати оцінку якості для 100% дзвінків

Голосовий робот від VoIPTime

ERP

Їдальня в телефоні — платформа для управління шкільною їдальнею

Self-ERP — рішення на основі Odoo та реальних бізнес-практик України

Універсал 9 — система управління ресурсами і автоматизації бізнес-процесів

Bjet — ведення обліку та автоматизація процесів на базі Odoo Community

ISpro — комплекс світового стандарту для автоматизації обліку та управління

IT-Enterprise — повна заміна 1С

LBS Cloud — хмарна ERP платформа

ToDo — рішення на основі Odoo для автоматизації середнього та малого бізнесу

СУПіК: Система Управління Продуктами і Кухнею

CRM

NetHunt — надійна CRM-система для всієї команди

VoIPTime — CRM для e-commerce

Рішення моніторингу ризиків та кіберзахисту

Захист від DDoS-атак від GigaTrans

Комплексний моніторинг ризиків Liga 360

Next-Gen Security Solutions від ІТ Enterprise

Аналітична система для комплаєнсу, аналізу ринків YouControl

Інше

Державні послуги онлайн — застосунок Дія

Системи керування складами та логістикою LOGISTICON WMS та LOGISTICON YARD

Сервіс електронного аудиту M.E.Doc SAF-T UA

Конструктор сайтів Shop-Express

Майданчик для комерційних закупівель Smart Procurement

Market Intelligence платформа YC.Market

Система керування витратами на друк Ysoft SafeQ Cloud

Своє.IT та цифровий суверенітет України

Цьогорічна подія була присвячена темі цифрового суверенітету України — здатності держави самостійно контролювати, захищати та розвивати власну ІТ-інфраструктуру без критичної залежності від іноземних технологій.

«Цифровий суверенітет — це не абстрактне поняття, а реальна необхідність для України в умовах війни. Своє.ІТ демонструє, що ми вже маємо власні, сильні рішення, які здатні замінити іноземне чи російське ПЗ. Коли ми обираємо своє — ми захищаємо державу, підтримуємо економіку та будуємо незалежне технологічне майбутнє», — зазначив Назар Курочко, CEO GigaCloud у своєму виступі.

Назарій підкреслив: якісне програмне забезпечення створюють не лише в столиці. Хмельницький, Чернівці, Кривий Ріг, Полтава, Дніпро, Ужгород, Івано-Франківськ — регіони є повноцінними гравцями ринку. З огляду на це, GigaCloud планує розширити географію Своє.ІТ, організовуючи регіональні заходи з метою підтримки локальних розробників і посилення присутності українських ІТ-рішень у кожному куточку країни.

Також під час події відбулися панельні дискусії з представниками бізнесу та уряду. Експерти обговорили питання протидії ворожому софту, інтеграцію ШІ у вітчизняні розробки, що потрібно для розвитку технологічної галузі, практичні кейси рішень для малого та середнього бізнесу.

Протягом усього заходу тривав збір коштів на потреби воїнів 46 окремої бригади. Хмарний провайдер GigaCloud відкрив його спільно з благодійним фондом «Тихо», і всі охочі могли долучитися до нього своїм донатом. Збір продовжується, і бажаючі можуть долучитися до нього за посиланням .

Генеральними партнерами події виступили IT Ukraine Association та UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Diia.City Union та EIT, український хаб Європейського інституту інновацій і технологій, організували сцену Tech Ecosystem Stage. Diia.City United організували під час події камерний захід Diia.City Square.

Шоурум Своє.ІТ 2025 засвідчив наявність конкурентоспроможних українських розробок у різних сегментах ринку. GigaCloud анонсував подальші кроки з розвитку проєкту, зокрема проведення регіональних івентів, а тому Своє.ІТ залишається платформою для поширення вітчизняних технологічних рішень та обговорення ключових питань цифрового розвитку держави.