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14:17 05.03.2025

Оператори та провайдери зможуть бронювати працівників будівельних бригад зв’язку – Кабмін

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Оператори та провайдери зможуть бронювати працівників будівельних бригад зв’язку – Кабмін

Кабінет міністрів України 4 березня ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних працівників мобільних операторів та інтернет-провайдерів, щоб дати змогу операторам забезпечити стабільність інтернету та мобільного зв’язку, особливо під час знеструмлень, повідомляється сайті "Урядового порталу" в вівторок.

"Працівники постачальників телекомпослуг, які займаються будівництвом мереж, стійких до відключення електроенергії, за технологією xPON або які будують енергостійкі мережі на автошляхах та національних дорогах підлягають бронюванню. Для цього необхідне рішення Мінцифри про визначення підприємства критично важливим та включення керівником підприємства працівників до складу таких бригад", - йдеться в повідомлені.

Рішення сприяє безперебійному функціонуванню критично важливої телеком-інфраструктури та зміцнює цифрову стійкість країни під час воєнного стану.

"Стабільний зв’язок та інтернет - не просто зручність, а критична потреба в умовах війни. Бронювання будівельних бригад зв’язку сприятиме швидкому розвитку енергонезалежних мереж, що гарантуватимуть безперебійну роботу критично важливих підприємств і сервісів", – зазначив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Теги: #кабмін #бронювання #провайдери #мобільні_оператори

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