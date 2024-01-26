Дата-центр "Парковий" локалізував загрозу після кібератаки

Дата-центр "Парковий" - найбільший центр оброблення даних (ЦОД) в Україні, повідомив про локалізацію загрози і повернення мережевої інфраструктури в штатний режим роботи.

"Після виявлення, детального вивчення та локалізації загрози ми повернули всю мережеву інфраструктуру в режим штатної та безпечної роботи. Клієнти з приватною хмарною інфраструктурою вже мають доступ до даних", - повідомив дата-центр на фейсбук-сторінці у п'ятницю.

При цьому зазначається, що частина пошкодженої інфраструктури відновлюється з резервних копій.

"Доступ до цих даних ми забезпечимо поетапно протягом 48 годин", - ідеться в повідомленні.

Про тимчасові перебої у функціонуванні сервісів унаслідок масштабної кібератаки дата-центр "Парковий" повідомив у четвер.

Крім того, у четвер про те, що кібератаки зазнав один із дата-центрів, заявила НАК "Нафтогаз України". Виникли збої і в роботі "Укрпошти". Стався технічний збій системи "Шлях" і в роботі сайту "Укртрансбезпека", а також сервісів продажу квитків на київську міську електричку.

До з'ясування обставин, що спричинили технічні збої в компаніях, було залучено урядову команду реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA.