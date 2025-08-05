Україна — країна можливостей: як пройшов ІІІ-й UKRAINE INVESTMENT CONGRESS 2025

31 липня у КВЦ «Парковий» відбувся ІІІ-й UKRAINE INVESTMENT CONGRESS 2025 — головна подія року для інвестиційної, будівельної та архітектурної галузей. Захід об’єднав понад 4 857 учасників: представників міжнародних і національних інвесторів, банків, девелоперських компаній, промислових груп, муніципалітетів, державних установ та профільних асоціацій.

Конгрес став платформою для відвертого діалогу про майбутнє інвестиційного ринку України, розробку спільних стратегій відбудови та пошук нових форматів державно-приватного партнерства.

«Головна інвестиція сьогодні — це люди. Українці, які запускають бізнес навіть під час війни, створюють робочі місця й змінюють громади. Наше завдання — дати їм умови, інструменти та партнерів для масштабування»

Ключові теми та дискусії Конгресу

Програма охопила найактуальніші аспекти розвитку інвестиційного середовища.

1. Інвестиційна привабливість України.

Учасники обговорили, як підвищити довіру до українського ринку, знизити регуляторні бар’єри та створити прозорі правила гри. Підкреслювалося, що сталість і прогнозованість державної політики — ключовий сигнал для великих інвесторів.

2. Інвестиції та геополітика.

Панельні дискусії торкнулися нової архітектури міжнародних співпраць. Експерти наголосили: війна змінила пріоритети глобальних гравців, і Україна має стати прикладом ефективної інтеграції в економічні союзи через партнерства із міжнародними фондами та корпораціями.

3. Капітал для ідей: як банки оцінюють проєкти.

Представники банківського сектору презентували критерії прийняття рішень про фінансування: від ретельного аналізу бізнес-моделі до оцінки географічних і безпекових ризиків.

«Наше головне завдання — будувати відносини з клієнтом на основі довіри. Якщо ми розуміємо бізнес і віримо в ідею — позитивне рішення дається легше», — зазначив Семен Бабаєв, заступник Голови Правління ПРАВЕКС БАНК.

4. Приватні інвестиції та страхові механізми.

Окрема дискусія була присвячена захисту інвесторів: страхуванню ризиків і компенсаціям за міжнародним правом. Це особливо важливо для малого та середнього бізнесу, який найшвидше реагує на потреби відбудови.

5. Альтернативна енергетика та розподілена генерація.

Представники енергетичного сектору підкреслили, що проекти в галузі “зеленої” енергетики — одні з найбільш привабливих для приватних інвесторів. Вперше було презентовано ПІФ «Фонд Інвестиції та Розвиток – Перший», орієнтований на фінансування саме таких ініціатив.

6. Оборонні проекти та dual-use.

У фокусі уваги — залучення приватного капіталу до проектів подвійного призначення. Під час презентації було анонсовано запуск першого в Україні ПІФ “Фонд Безпеки України Verum One”.

7. Девелопмент і архітектура.

Спільнота архітекторів закликала змінювати парадигму містобудування: головний архітектор має бути не лише творцем середовища, а й менеджером інвестиційного розвитку громади.

8. Виробництво будматеріалів.

Учасники погодилися: створення власних виробничих потужностей — стратегічне завдання, яке знизить собівартість будівництва та прискорить відновлення інфраструктури.

Спеціальні події Конгресу

Урочисте вечірнє нагородження Премією “Творець Року 2025”.

Ексклюзивний виступ піаніста Євгена Хмари.

Що отримали учасники?

Нові ділові партнерства з топ-лідерами ринку.

Доступ до інноваційних інвестиційних інструментів.

Участь у професійних дискусіях про майбутнє України.

«Інвестиції — це не лише фінанси. Це довіра, нові технології та відповідальність за спільне майбутнє. Ми показали, що Україна готова до відновлення і відкритих партнерств»

Генеральний Партнер- Креатор-Буд,

Генеральний Спонсор- HutJet,

Стратегічні Партнери: ViYar, Сен-Гобен і Regips,

Преміум Партнер: ITUM



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Серед ключових проєктів: Український Будівельний Конгрес, Ukraine Investment Congress, Всеукраїнський конкурс «Інтер'єр Року», Ukraine Urban Awards, архітектурно-девелоперська премія «Творець Року».

Медіагрупа також видає журнал «DMNTR» та активно розвиває соціальні медіа з інсайтами, новинами й репортажами.

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Фото: Павло Ботанов, Андрій Саримсаков

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