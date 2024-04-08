Українські хакери знищили дата-центр, яким користувалися російський ВПК, нафтогазова і телекомунікаційна галузі - джерело

Українські хакери, які можуть бути пов'язані з кіберфахівцями Служби безпеки України, знищили дата-центр, яким користувалися російський військово-промисловий, нафтогазовий і телекомунікаційний комплекси, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело.

"У хмарному сервісі OwenCloud.ru свої дані містили понад 10 тисяч юросіб - підприємства російського ВПК, нафтогазового, металургійного, авіакосмічного комплексів, а також телекомунікаційні гіганти", - розповів співрозмовник агентства в понеділок.

Він уточнив, що йдеться про такі підприємства: "Уральський завод цивільної авіації", "НВП "РУБІН" (входить до складу холдингу "Роселектроніка"), "Уральський завод спецтехніки", "Газпром", "Трансгаз", "Лукойл", "Роснафта", "Норильський нікель", "Ростелеком", "Телеком", "Мегафон".

Співрозмовник агентства зазначив: "Це була спільна операція української хакерської групи BLACKJACK і кібердепартаменту СБУ. Вони знищили понад 300 Тб даних. Це 400 віртуальних і 42 фізичні сервери, на яких розміщувалася внутрішня документація, резервні копії та інші програми, через які клієнти віддалено керували виробничими процесами на підприємствах".

Джерело додало, що знищення російського хмарного сервісу стало відплатою за атаку на український дата-центр "Парковий" у січні цього року.