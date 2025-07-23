Агентство з ядерної зброї США стало жертвою хакерської атаки

Національне управління ядерної безпеки США стало жертвою хакерської атаки через вразливість у Microsoft SharePoint, повідомляє Вloomberg.

Стало відомо, що хакери атакували Національне управління ядерної безпеки США (NNSA). Так, у результаті масштабної кібератаки через вразливість у програмному забезпеченні Microsoft SharePoint було зламано управління, яке відповідає за проєктування, обслуговування та транспортування американського ядерного арсеналу.

І хоч надчутлива інформація не була скомпрометована, однак сам факт проникнення викликав занепокоєння у сфері національної безпеки США.

За словами речника Міністерства енергетики США, експлуатація вразливості у SharePoint почалася 18 липня. Попри це, вплив на інфраструктуру відомства виявився обмеженим, завдяки широкому переходу на хмарні сервіси Microsoft 365 та посиленій системі кібербезпеки.

"Було уражено лише дуже обмежену кількість систем. Усі з них уже відновлюються", - зазначив представник департаменту.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-23/us-nuclear-weapons-agency-breached-in-microsoft-sharepoint-hack