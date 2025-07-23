Інтерфакс-Україна
Події
06:23 23.07.2025

Агентство з ядерної зброї США стало жертвою хакерської атаки

1 хв читати

Національне управління ядерної безпеки США стало жертвою хакерської атаки через вразливість у Microsoft SharePoint, повідомляє Вloomberg.

Стало відомо, що хакери атакували Національне управління ядерної безпеки США (NNSA). Так, у результаті масштабної кібератаки через вразливість у програмному забезпеченні Microsoft SharePoint було зламано управління, яке відповідає за проєктування, обслуговування та транспортування американського ядерного арсеналу.

І хоч надчутлива інформація не була скомпрометована, однак сам факт проникнення викликав занепокоєння у сфері національної безпеки США.

За словами речника Міністерства енергетики США, експлуатація вразливості у SharePoint почалася 18 липня. Попри це, вплив на інфраструктуру відомства виявився обмеженим, завдяки широкому переходу на хмарні сервіси Microsoft 365 та посиленій системі кібербезпеки.

"Було уражено лише дуже обмежену кількість систем. Усі з них уже відновлюються", - зазначив представник департаменту.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-23/us-nuclear-weapons-agency-breached-in-microsoft-sharepoint-hack

Теги: #зброя #хакери #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:48 23.07.2025
Ринки та автовиробники відреагували на масштабну угоду США з Японією

Ринки та автовиробники відреагували на масштабну угоду США з Японією

04:47 23.07.2025
Трамп оголосив про торговельні угоди з трьома країнами – ЗМІ

Трамп оголосив про торговельні угоди з трьома країнами – ЗМІ

13:46 22.07.2025
Трамп виводить США з ЮНЕСКО через пропалестинський та прокитайський ухил - ЗМІ

Трамп виводить США з ЮНЕСКО через пропалестинський та прокитайський ухил - ЗМІ

22:24 21.07.2025
Глава МЗС Франції: Готовність США постачати зброю України – сигнал, Трамп остаточно обрав сторону

Глава МЗС Франції: Готовність США постачати зброю України – сигнал, Трамп остаточно обрав сторону

18:28 21.07.2025
Генсек НАТО на "Рамштайн": продовжуємо співпрацювати над закупівлею американського озброєння для України

Генсек НАТО на "Рамштайн": продовжуємо співпрацювати над закупівлею американського озброєння для України

15:12 21.07.2025
Україні потрібно $6 млрд, щоб закрити дефіцит закупівель зброї цього року - Шмигаль

Україні потрібно $6 млрд, щоб закрити дефіцит закупівель зброї цього року - Шмигаль

15:08 21.07.2025
Шмигаль на "Рамштайні" закликав до термінової закупівлі зброї США для України, особливо систем Patriot та ракет

Шмигаль на "Рамштайні" закликав до термінової закупівлі зброї США для України, особливо систем Patriot та ракет

13:32 21.07.2025
Зеленський очікує за 10 днів доповідь Шмигаля й Умєрова щодо аудиту угод із партнерами про постачання зброї

Зеленський очікує за 10 днів доповідь Шмигаля й Умєрова щодо аудиту угод із партнерами про постачання зброї

13:20 21.07.2025
Зеленський поставив завдання довести частку української зброї в Силах оборони до 50% за наступні 6 місяців

Зеленський поставив завдання довести частку української зброї в Силах оборони до 50% за наступні 6 місяців

13:58 19.07.2025
Частка української зброї на фронті становить 40%, маємо досягнути половини - Шмигаль

Частка української зброї на фронті становить 40%, маємо досягнути половини - Шмигаль

ВАЖЛИВЕ

У Києві проходить акція проти прийнятого Радою законопроєкту №12414, який обмежує незалежність НАБУ та САП

Віцепремʼєр Качка запевнив єврокомісара Кос: Зобов’язання України щодо вступу в ЄС залишаються повністю чинними

Суд призначив гендиректору ДП "Ліси України" заставу у 90 млн грн, захист оскаржуватиме рішення

Глава МЗС Ізраїлю прибув до Києва

Єврокомісар Кос: Демонтаж ключових гарантій незалежності НАБУ є серйозним кроком назад

ОСТАННЄ

Железняк: Потрібно скасувати скандальний закон через Конституційний Суд

Румунія формує добровільну контрактну армію

Зеленський: Є нові контракти на дрони-перехоплювачі на більш ніж 3 мільярди грн

Зеленський: Готуємо новий обмін, Умєров очолить українську делегацію на наступному етапі переговорів із Росією

Ворог продовжує атаки по цивільній інфраструктурі Сумщини

Зеленський: Антикорупційна інфраструктура працюватиме — без російських впливів і зі справедливістю

МЗС Німеччини прокоментувало законопроєкт щодо НАБУ і САП: незалежність антикорупційних органів залишається ключовою для реформ в Україні

Втратити довіру суспільства легко через одну суттєву помилку керівництва – єврокомісар Кубілюс про події в Україні

Генпрокурор про масові акції в Україні: якщо не порушується закон – чому б і ні

Голова СБУ: казати, що кримінальні справи стали підставою для законодавчих змін щодо САП і НАБУ – це маніпуляції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА