Інтерфакс-Україна
Події
19:16 15.07.2025

Кіберфахівці ГУР паралізували роботу одного з найбільших виробників БпЛА у РФ - ЗМІКіберфахівці ГУР паралізували роботу одного з найбільших виробників БпЛА у РФ

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Кіберфахівці ГУР паралізували роботу одного з найбільших виробників БпЛА у РФ - ЗМІКіберфахівці ГУР паралізували роботу одного з найбільших виробників БпЛА у РФ

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) за підтримки "Українського кіберальянсу" та групи "BO Team" атакували мережеву та серверну інфраструктуру одного з найбільших постачальників дронів в РФ - компанії "Гаскар Інтеграция", повідомляє телеканал FREEДОМ з посиланням на джерела.

Зазначається, що внаслідок атаки вдалося отримати доступ до понад 47 Тб технічної інформації про виготовлення російських безпілотників. Усю інформацію на серверах виробника знищено, включно із 10 Тб резервних копій матеріалів.

У результаті кібератаки на підприємстві також не працює інтернет, виробничі та бухгалтерські програми, паралізована робота центру розробок компанії "Гаскар". Крім того, на заводі з виробництва безпілотників заблоковані всі двері, співробітники вимушені користуватись пожежними виходами.

Серед викрадених даних — конфіденційні анкети співробітників компанії і повна технічна документація щодо виробництва дронів, яка передана відповідним фахівцям Сил оборони України.

 

Теги: #гур #хакери

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