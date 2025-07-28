Інтерфакс-Україна
Події
12:20 28.07.2025

Хакери повністю знищили базу даних перельотів російського "Аерофлоту"

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Хакерські угруповання Silent Crow і "Білоруські кіберпартизани" атакували сервери російської авіакомпанії "Аерофлот", у результаті чого скопіювали й знищили їхні бази даних, включно з персональними даними всіх пасажирів.

"Заявляємо про успішне проведення тривалої та масштабної операції, в результаті якої повністю скомпрометовано й знищено внутрішню IT-інфраструктуру "Аерофлот - російські авіалінії"... Персональні дані всіх росіян, які коли-небудь літали "Аерофлотом", тепер теж вирушили в подорож - щоправда, без багажу і в один кінець", - повідомляється в телеграм-каналі Silent Crow.

В угрупованні стверджують, що їм вдалося отримати й вивантажити повний масив баз даних історії перельотів, скомпрометувати всі критичні корпоративні системи, отримати контроль над персональними комп'ютерами працівників, включно з вищим керівництвом, а також скопіювати дані із серверів прослуховування, включно з аудіозаписами телефонних розмов і перехопленими комунікаціями, та витягнути дані із систем спостереження й контролю за персоналом.

"Обсяг отриманої інформації: 12TB баз даних, 8TB файлів з Windows Share, 2TB корпоративної пошти. Усі ці ресурси тепер недоступні або знищені, для відновлення знадобляться, можливо, десятки мільйонів доларів. Збитки - стратегічні", - йдеться в повідомленні.

"Наша операція - це пряме послання... для всіх працівників репресивного апарату: ваша цифрова безпека нікчемна, і ви самі вже давно під наглядом. Найближчим часом розпочнеться публікація частини отриманих даних. Ми не просто знищили інфраструктуру - ми залишили слід. Слава Україні! Жыве Беларусь!" - додали в хакерському угрупованні.

У телеграм-каналі "Аерофлоту" в понеділок уранці повідомили, що в роботі інформаційних систем авіакомпанії стався збій, у зв'язку з чим "очікується вимушене коригування в розкладі рейсів, зокрема шляхом перенесення й скасування".

Пізніше з'явилася інформація про скасування близько 50 внутрішніх рейсів з Москви до різних міст РФ.

Теги: #хакери #аерофлот

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