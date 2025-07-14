Інтерфакс-Україна
Події
16:22 14.07.2025

Викрито хакерську групу, яка вкрала з рахунків промпідприємств України майже 4 млн грн

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Викрито хакерську групу, яка вкрала з рахунків промпідприємств України майже 4 млн грн

Викрито організовану групу осіб, яка вчиняла крадіжки грошових коштів на території України шляхом інфікування комп’ютерів бухгалтерів українських фірм шкідливим програмним забезпеченням, повідомив Офіс генерального прокурора.

"Організована група у складі щонайменше трьох осіб привласнила кілька мільйонів гривень з рахунків низки провідних промислових підприємств України", - йдеться на сайті відомства в понеділок.

Зловмисники атакували системи бухгалтерського обліку юридичних осіб за допомогою шкідливого програмного забезпечення.

"Отримавши прихований від користувачів віддалений доступ до комп’ютерів бухгалтерії, фігуранти перераховували кошти на заздалегідь підготовлені підконтрольні рахунки фізичних осіб-підприємців під приводом сплати за надані послуги та в подальшому обготівковували їх", - йдеться у повідомленні.

Встановлено організатора злочинної схеми та його поплічника. Останній відповідав за формування розгалуженої мережі дропів. Деякі з них за грошову винагороду зареєструвалися як ФОПи і передавали свої банківські рахунки в користування зловмисникам. До схеми також залучалися особи, які реєстрували акаунти на криптобіржах і здавали їх в оренду членам угруповання.

"У такий спосіб ділки викрали майже 4 молн грн з рахунків українських суб’єктів господарювання", - зазначається в повідомленні.

Особам, причетним до організації вказаних злочинних дій, оголошено підозри за ч. 5 ст. 185 КК України. До одного з фігурантів застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Теги: #розслідування #крадіжка #кошти #хакери

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