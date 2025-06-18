Інтерфакс-Україна
Події
22:16 18.06.2025

В Ірані державне ТБ перервали закликами до протестів

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Під час трансляції іранського державного телебачення в ефір прорвалися кадри з протестів, влада Ірану визнала технічні перебої, повідомляє ізраїльський журналіст Аміх Штейн в телеграм-каналі в середу.

За словами ізраїльського журналіста, супутниковий сигнал іранської телерадіокомпанії був перерваний. Глядачам замість офіційної програми показали відеофрагменти з вуличних акцій.

"Встань! Це твоя мить. Виходь на вулиці. Візьміть під контроль своє майбутнє", - йдеться в заклику на екранах ТБ.

Іранська сторона офіційно визнала, що в телевізійному ефірі справді були перешкоди, однак не повідомила, хто стоїть за втручанням.

Джерело: https://t.me/US2020US/32628

Теги: #хакери #іран #тб #протести

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