В Ірані державне ТБ перервали закликами до протестів

Під час трансляції іранського державного телебачення в ефір прорвалися кадри з протестів, влада Ірану визнала технічні перебої, повідомляє ізраїльський журналіст Аміх Штейн в телеграм-каналі в середу.

За словами ізраїльського журналіста, супутниковий сигнал іранської телерадіокомпанії був перерваний. Глядачам замість офіційної програми показали відеофрагменти з вуличних акцій.

"Встань! Це твоя мить. Виходь на вулиці. Візьміть під контроль своє майбутнє", - йдеться в заклику на екранах ТБ.

Іранська сторона офіційно визнала, що в телевізійному ефірі справді були перешкоди, однак не повідомила, хто стоїть за втручанням.

Джерело: https://t.me/US2020US/32628