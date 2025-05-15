Інтерфакс-Україна
Телеком
16:02 15.05.2025

Внаслідок атаки українських хакерів на російську судову систему у 2024 р. знищено третину архіву судових справ

2 хв читати
Внаслідок атаки українських хакерів на російську судову систему у 2024 р. знищено третину архіву судових справ

Хакерська атака, яку 7 жовтня 2024 року здійснила українська група Bo Team, знищила 33% архіву судових справ в російській державній автоматизованій системі "Правосуддя" (89 млн. записів), повідомив проєкт "Якщо бути точним" з посиланням на звіт Рахункової палати РФ.

Ці акти зберігалися в консолідованій базі даних, куди потрапляють усі рішення російських судів. "В результаті кіберінциденту 7 жовтня 2024 року зазначені дані інформаційних систем видалені", - йдеться у звіті палати.

Звіт свідчить, що востаннє перевірка зовнішньої безпеки сайтів ДАС "Правосуддя" проводилася в 2015 році, а сама система повністю жодного разу не оновлювалася, при цьому її робота регулярно фінансувалася.

Система "Правосуддя" - це система електронного документообігу в судах РФ усіх юрисдикцій і рівнів. Через неї подають судові заяви, інформують про призначення та зміни судових засідань, отримують консультації щодо судових справ.

Масштабна атака на сайти російських судів на домені sudrf.ru, портали Судового департаменту при Верховному суді рф і ДАС "Правосуддя" сталася в ніч на 7 жовтня 2024 року - в день народження Володимира Путіна. Російські системи змогли відновити роботу лише через місяць. Відповідальність за атаку взяло на себе українське угруповання BO Team. Окрім знищення даних хакери отримали персональні дані користувачів та внутрішню документацію системи.

"Злам став можливим через безграмотність російських кіберфахівців з безпеки, а також через дірки в розпіарених російських системах кібербезпеки від "Лабораторї Касперського", ПАТ "Positive Technologies" та АТ "ИВК", - зазначили тоді в ВО Team.

Теги: #архів #bo_team #хакери #знищення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:36 15.05.2025
Оборонці України збили дрон із ШІ, яким росіяни хизувались на параді в Москві

Оборонці України збили дрон із ШІ, яким росіяни хизувались на параді в Москві

13:02 07.05.2025
Українські воїни знищили ворожий ЗРК середньої дальності "Бук-М1"

Українські воїни знищили ворожий ЗРК середньої дальності "Бук-М1"

03:06 05.05.2025
Російські хакери атакували румунські веб-сайти в день президентських виборів – ЗМІ

Російські хакери атакували румунські веб-сайти в день президентських виборів – ЗМІ

14:20 03.05.2025
Військові ГУР ударом з морського дрона вперше у світі знищили ворожий бойовий літак

Військові ГУР ударом з морського дрона вперше у світі знищили ворожий бойовий літак

18:16 24.04.2025
На території РФ знищено ворожий літак СУ-30СМ - ГУР

На території РФ знищено ворожий літак СУ-30СМ - ГУР

13:22 24.04.2025
Правоохоронці України та Чехії викрили хакерів, які обкрадали криптогаманці громадян ЄС та США

Правоохоронці України та Чехії викрили хакерів, які обкрадали криптогаманці громадян ЄС та США

09:31 23.04.2025
Ворог знищив енергооб'єкт у Херсоні, можливі вимушені відключення світла

Ворог знищив енергооб'єкт у Херсоні, можливі вимушені відключення світла

23:47 19.04.2025
За роки війни знищено 640 церков та вбито й закатовано 67 українських священників - Зеленський

За роки війни знищено 640 церков та вбито й закатовано 67 українських священників - Зеленський

13:28 16.04.2025
Російські хакери атакували дипломатів фейковими запрошеннями від "одного з найбільших" європейських МЗС – ЗМІ

Російські хакери атакували дипломатів фейковими запрошеннями від "одного з найбільших" європейських МЗС – ЗМІ

18:27 09.04.2025
Головний склад готової продукції Sigma Mobile знищено внаслідок ракетного удару

Головний склад готової продукції Sigma Mobile знищено внаслідок ракетного удару

ВАЖЛИВЕ

Причиною збою у доступі до стрічок агентства "Інтерфакс-Україна" стала проблема із енергозабезпеченням датацентру в Нідерландах

"Київстар" закрив угоду з придбання 97% Uklon за $155,2 млн

Збій в роботі систем АТ "Укрзалізниця" стався через таргетовану кібератаку. Відновлення триває

"Київстар" оголосив купівлю 97% Uklon, планує закрити угоду в квітні

Шмигаль: ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Євросоюзом

ОСТАННЄ

VEON у I кв. наростив виручку на 8,9% - до $1 млрд, EBITDA - на 13,7%, виручка від бізнесу в Україні зросла на 36,9%

"Київстар" у I кв. збільшив виручку на 49,5%, подвоїв капітальні інвестиції

Microsoft скоротить 3% робочих місць у межах оптимізації структури управління - ЗМІ

Боярка стала 40-м містом в мережі Glovo

Ракета компанії SpaceX вивела на орбіту чергову групу інтернет-супутників Starlink

Глава CrowdStrike передав у дар акції компанії на суму понад $1 млрд

ЄС продовжує розвивати технологічну та цифрову співпрацю з Японією - ЄК

"Укрпошта" запустила сервіс для повернення неотриманих посилок

Кожний шостий українець регулярно користується ШІ, кожен восьмий нічого про нього не чув – соцопитування КМІС

Apple планує підняти ціни на iPhone, не пов'язуючи це з наслідками мит - WSJ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА