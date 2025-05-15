Внаслідок атаки українських хакерів на російську судову систему у 2024 р. знищено третину архіву судових справ

Хакерська атака, яку 7 жовтня 2024 року здійснила українська група Bo Team, знищила 33% архіву судових справ в російській державній автоматизованій системі "Правосуддя" (89 млн. записів), повідомив проєкт "Якщо бути точним" з посиланням на звіт Рахункової палати РФ.

Ці акти зберігалися в консолідованій базі даних, куди потрапляють усі рішення російських судів. "В результаті кіберінциденту 7 жовтня 2024 року зазначені дані інформаційних систем видалені", - йдеться у звіті палати.

Звіт свідчить, що востаннє перевірка зовнішньої безпеки сайтів ДАС "Правосуддя" проводилася в 2015 році, а сама система повністю жодного разу не оновлювалася, при цьому її робота регулярно фінансувалася.

Система "Правосуддя" - це система електронного документообігу в судах РФ усіх юрисдикцій і рівнів. Через неї подають судові заяви, інформують про призначення та зміни судових засідань, отримують консультації щодо судових справ.

Масштабна атака на сайти російських судів на домені sudrf.ru, портали Судового департаменту при Верховному суді рф і ДАС "Правосуддя" сталася в ніч на 7 жовтня 2024 року - в день народження Володимира Путіна. Російські системи змогли відновити роботу лише через місяць. Відповідальність за атаку взяло на себе українське угруповання BO Team. Окрім знищення даних хакери отримали персональні дані користувачів та внутрішню документацію системи.

"Злам став можливим через безграмотність російських кіберфахівців з безпеки, а також через дірки в розпіарених російських системах кібербезпеки від "Лабораторї Касперського", ПАТ "Positive Technologies" та АТ "ИВК", - зазначили тоді в ВО Team.