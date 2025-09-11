Інтерфакс-Україна
Події
11:26 11.09.2025

Знешкоджено хакерське угруповання, яке завдало мільярдних збитків світовим компаніям

Фото: Офіс генпрокурора

Українські правоохоронці у співпраці з правоохоронними органами США, країн ЄС та Європолом знешкодили хакерське угруповання, яке за допомогою програм-вимагачів атакувало мережі провідних світових компаній, повідомляє Офіс генерального прокурора.

В телеграм-каналі в четвер відомство інформує, що одному з лідерів групи повідомлено про підозру заочно та оголошено в міжнародний розшук. "Федеральне бюро розслідувань США встановило винагороду до $10 млн за інформацію про його місцеперебування", - зазначається в повідомленні.

Встановлено, що підозрювані з 2018 року атакували сервери компаній Франції, Норвегії, Німеччини, Нідерландів, Канади та США, зашифрувавши понад 1000 серверів і завдавши збитків на понад 3 млрд грн.

За інформацією Офісу генпрокурора, в серпні 2024 року завершено досудове розслідування щодо одного з найактивніших учасників групи. Він обвинувачується у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних систем, створенні шкідливих програм та вимаганні.

"Розслідування встановило повну структуру угруповання – від розробників шкідливого ПЗ і фахівців зі зламу корпоративних систем до осіб, що легалізовували прибутки. Для атак використовувалися програми-вимагачі LockerGoga, MegaCortex, HIVE та Dharma, зловмисники блокували доступ до серверів і вимагали викуп у криптовалюті", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, в Україні заарештовано кількох учасників мережі, частина з них вже постала перед судом.

"Іноземця, який перебував у міжнародному розшуку, екстрадовано до США", - інформують в прокуратурі.

Теги: #хакери #знешкодження

