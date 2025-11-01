Інтерфакс-Україна
Події
09:52 01.11.2025

ППО знешкодила вночі 206 з 223 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

2 хв читати
ППО знешкодила вночі 206 з 223 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

Українські сили протиповітряної оборони під час російської масованої атаки дронів в ніч на суботу збили та подавили 206 ворожих безпілотників, проте зафіксовані влучання 17 ворожих ударних БпЛА на семи локаціях.

Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України у Телеграмі, всього в ніч на 1 листопада противник атакував 223 ударними дронами, близько 140 з яких типу Shahed.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 206 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, загальна ефективність роботи ППО склала 92,4%, що є одним з найвищих показників за час війни.

Як повідомлялося, попередній масований удар РФ завдала по Україні 20 вересня, коли були знешкоджені 583 із 619 дронів та ракет, зафіксовані влучання також на десяти локаціях. Найбільш масований удар окупанти завдали 7 вересня із застосуванням 818 ударних БпЛА та ракет наземного базування, з яких ППО знешкодила 751 повітряну ціль, але було влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Найвищий відсоток знешкоджених дронів і ракет було зафіксовано в ніч на 9 липня, коли було знешкоджено 718 дронів та ракет з 729 випущених окупантами, що дало ефективність близько 96,9%. Зазвичай цей показник залежить від того, чи окупанти під час атаки використовують дрони переважно для ударів по цілях в тилу, чи переважно поблизу лінії фронту.

Теги: #атака_рф #ппо #знешкодження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:27 01.11.2025
У Запорізькій області поранено 72-річну жінку внаслідок російського удару по Оріхову

У Запорізькій області поранено 72-річну жінку внаслідок російського удару по Оріхову

19:05 31.10.2025
ССО знищили в Ростовській області РФ ЗРК "Бук-М3"та РЛС "Небо-У" противника

ССО знищили в Ростовській області РФ ЗРК "Бук-М3"та РЛС "Небо-У" противника

10:30 31.10.2025
РФ здійснила чергову атаку по цивільній інфраструктурі Одещини, є влучання у енергетичний об’єкт – ОВА

РФ здійснила чергову атаку по цивільній інфраструктурі Одещини, є влучання у енергетичний об’єкт – ОВА

10:26 31.10.2025
Росія атакує Україну крилатими ракетами, через які Трамп вийшов з пакту про контроль над озброєннями з Москвою у 2019р. - ЗМІ

Росія атакує Україну крилатими ракетами, через які Трамп вийшов з пакту про контроль над озброєннями з Москвою у 2019р. - ЗМІ

09:33 31.10.2025
Збито/подавлено 108 із 146 цілей противника, є влучання 36 ударних БпЛА на 20 локаціях – ПС ЗСУ

Збито/подавлено 108 із 146 цілей противника, є влучання 36 ударних БпЛА на 20 локаціях – ПС ЗСУ

11:53 30.10.2025
Збито/подавлено 623 цілі противника із 705, є прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БпЛА на 20 локаціях

Збито/подавлено 623 цілі противника із 705, є прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БпЛА на 20 локаціях

09:45 29.10.2025
ППО знешкодила вночі 93 з 126 ворожих дронів, є влучання на 10 локаціях

ППО знешкодила вночі 93 з 126 ворожих дронів, є влучання на 10 локаціях

11:54 27.10.2025
Україна активно працює із союзниками щодо прискорення постачання систем ППО до кінця цього року - Сибіга

Україна активно працює із союзниками щодо прискорення постачання систем ППО до кінця цього року - Сибіга

09:37 27.10.2025
Сили оборони знищили 66 російських дронів, зафіксовано влучання на 9 локаціях

Сили оборони знищили 66 російських дронів, зафіксовано влучання на 9 локаціях

17:42 26.10.2025
Окупанти атакували Кривий Ріг КАБом, його знищила ППО

Окупанти атакували Кривий Ріг КАБом, його знищила ППО

ВАЖЛИВЕ

ГУР: внаслідок операції в Московській області виведено з ладу три нитки нафтопродуктопроводу "Кольцевой"

Генштаб зафіксував впродовж доби 157 бойових зіткнень

У результаті ракетного удару по Миколаєву є поранені, служби працюють

На Житомирщині в результаті вибуху мін загинуло 5 людей, троє поранені

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт ексмера Одеси Труханова у справі про службову недбалість

ОСТАННЄ

Двоє жителів Херсону загинули під обстрілами, в області за добу 21 поранений, пошкоджені 8 багатоповерхівок - поліція

ГУР: внаслідок операції в Московській області виведено з ладу три нитки нафтопродуктопроводу "Кольцевой"

На Сумщині за добу зафіксовано 82 обстріли, семеро постраждалих цивільних

Міністри енергетики G7 засуджують атаки Росії на енергетику України - заява

Генштаб зафіксував впродовж доби 157 бойових зіткнень

Окупанти завдали понад 700 ударів по Запорізькій області протягом доби

Рятувальники ліквідували пожежу після ворожої атаки на об’єкт газовидобувної галузі на Полтавщині

У результаті ракетного удару по Миколаєву є поранені, служби працюють

Трамп заявив, що США та Канада не відновлюватимуть торговельні переговори

ДСНС: На Чернігівщині внаслідок атак ворожих дронів пошкоджено будівлі та поранено жінку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА