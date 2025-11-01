ППО знешкодила вночі 206 з 223 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

Українські сили протиповітряної оборони під час російської масованої атаки дронів в ніч на суботу збили та подавили 206 ворожих безпілотників, проте зафіксовані влучання 17 ворожих ударних БпЛА на семи локаціях.

Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України у Телеграмі, всього в ніч на 1 листопада противник атакував 223 ударними дронами, близько 140 з яких типу Shahed.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 206 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, загальна ефективність роботи ППО склала 92,4%, що є одним з найвищих показників за час війни.

Як повідомлялося, попередній масований удар РФ завдала по Україні 20 вересня, коли були знешкоджені 583 із 619 дронів та ракет, зафіксовані влучання також на десяти локаціях. Найбільш масований удар окупанти завдали 7 вересня із застосуванням 818 ударних БпЛА та ракет наземного базування, з яких ППО знешкодила 751 повітряну ціль, але було влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Найвищий відсоток знешкоджених дронів і ракет було зафіксовано в ніч на 9 липня, коли було знешкоджено 718 дронів та ракет з 729 випущених окупантами, що дало ефективність близько 96,9%. Зазвичай цей показник залежить від того, чи окупанти під час атаки використовують дрони переважно для ударів по цілях в тилу, чи переважно поблизу лінії фронту.