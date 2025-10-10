Збито/подавлено 420 цілей, зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях, падіння уламків на 7 локаціях – ПС ЗСУ

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Сили оборони минулої ночі знешкодили 420 повітряних цілей із 497, що атакували Україну, на 19 локаціях було зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА, падіння уламків на 7 локаціях, повідомили Повітряні сили (ПС) ЗСУ.

"У ніч на 10 жовтня (із 19:00 9 жовтня) противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 497 засобів повітряного нападу (32 ракети та 465 БпЛА різних типів)", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ПС у п'ятницю.

Всього противник застосував 465 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Шахти, Приморсько-Ахтарськ – рф, близько 200 із них – "шахеди"; 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл. - РФ; 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: ТОТ АР Крим; Ростовська, Брянська обл. – РФ); 12 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: ТОТ АР Крим; Ростовська, Брянська обл. – РФ); 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

За попередніми даними, станом на 10:00, ППО збито/подавлено 420 повітряних цілей: 405 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів); 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал"; 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23; 9 крилатих ракет Іскандер-К; 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Крім того, 4 ворожі ракети не досягли своїх цілей (локаційно втрачені, місця падіння уточнюються).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Таким чином, ефективність роботи ППО склала: по БпЛА – 87,1%, по аеробалістичних ракетах – 50%, по балістичних ракетах – 28,6%, по крилатих ракетах – 75%, керованих авіаційних ракетах – 25%. Загальна ефективність – 84,5%.

Як повідомлялось, у ніч на 9 жовтня Сили оборони збили 87 ворожих БПЛА із 112, зафіксовано влучання 22 дронів на 12 локаціях

Найбільш масований удар окупанти завдали наразі 7 вересня із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 818 засобів повітряного нападу росіян, ППО збило та подавило 751 повітряну ціль. Зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на восьми.