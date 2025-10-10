Інтерфакс-Україна
Події
11:00 10.10.2025

Збито/подавлено 420 цілей, зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях, падіння уламків на 7 локаціях – ПС ЗСУ

2 хв читати
Збито/подавлено 420 цілей, зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях, падіння уламків на 7 локаціях – ПС ЗСУ
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Сили оборони минулої ночі знешкодили 420 повітряних цілей із 497, що атакували Україну, на 19 локаціях було зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА, падіння уламків на 7 локаціях, повідомили Повітряні сили (ПС) ЗСУ.

"У ніч на 10 жовтня (із 19:00 9 жовтня) противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 497 засобів повітряного нападу (32 ракети та 465 БпЛА різних типів)", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ПС у п'ятницю.

Всього противник застосував 465 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Шахти, Приморсько-Ахтарськ – рф, близько 200 із них – "шахеди"; 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл. - РФ; 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: ТОТ АР Крим; Ростовська, Брянська обл. – РФ); 12 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: ТОТ АР Крим; Ростовська, Брянська обл. – РФ); 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

За попередніми даними, станом на 10:00, ППО збито/подавлено 420 повітряних цілей: 405 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів); 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал"; 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23; 9 крилатих ракет Іскандер-К; 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Крім того, 4 ворожі ракети не досягли своїх цілей (локаційно втрачені, місця падіння уточнюються).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Таким чином, ефективність роботи ППО склала: по БпЛА – 87,1%, по аеробалістичних ракетах – 50%, по балістичних ракетах – 28,6%, по крилатих ракетах – 75%, керованих авіаційних ракетах – 25%. Загальна ефективність – 84,5%.

Як повідомлялось, у ніч на 9 жовтня Сили оборони збили 87 ворожих БПЛА із 112, зафіксовано влучання 22 дронів на 12 локаціях

Найбільш масований удар окупанти завдали наразі 7 вересня із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 818 засобів повітряного нападу росіян, ППО збило та подавило 751 повітряну ціль. Зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на восьми.

Теги: #атака_рф #пс_зсу #знешкодження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:29 10.10.2025
Ситуація з енергопостачанням найскладніша в Києві та п'яти областях – "Укренерго"

Ситуація з енергопостачанням найскладніша в Києві та п'яти областях – "Укренерго"

11:05 10.10.2025
Глава МВС: До ліквідації наслідків обстрілів залучено 1 200 фахівців ДСНС, розгорнуті пункти незламності

Глава МВС: До ліквідації наслідків обстрілів залучено 1 200 фахівців ДСНС, розгорнуті пункти незламності

10:31 10.10.2025
Відомо про п'ятьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині – ОВА

Відомо про п'ятьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині – ОВА

10:20 10.10.2025
Аварійні відключення е/е застосовані в Києві та 9 областях після масованих ударів РФ – "Укренерго"

Аварійні відключення е/е застосовані в Києві та 9 областях після масованих ударів РФ – "Укренерго"

09:37 04.10.2025
ППО знешкодила вночі 73 ворожих БпЛА, зафіксовані влучання 36 дронів та 3 ракет – ПС ЗСУ

ППО знешкодила вночі 73 ворожих БпЛА, зафіксовані влучання 36 дронів та 3 ракет – ПС ЗСУ

09:39 30.09.2025
ПС ЗСУ: знешкодили 46 із 65 безпілотників ворога, є влучання у шести локаціях

ПС ЗСУ: знешкодили 46 із 65 безпілотників ворога, є влучання у шести локаціях

11:19 28.09.2025
Росія у ніч на неділю завдала удару 595 дронами та 48 ракетами – Повітряні сили

Росія у ніч на неділю завдала удару 595 дронами та 48 ракетами – Повітряні сили

08:12 26.09.2025
Захисники України в ніч на 26 вересня знищили або подавили 128 з 154 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 26 вересня знищили або подавили 128 з 154 засобів повітряного нападу росіян

08:00 25.09.2025
Сили оборони ліквідували черговий ворожий Су-34

Сили оборони ліквідували черговий ворожий Су-34

09:40 23.09.2025
Окупанти атакували вночі 3 ракетами і 115 дронами, ППО знешкодила 103 дрони

Окупанти атакували вночі 3 ракетами і 115 дронами, ППО знешкодила 103 дрони

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: РФ завдала по Україні удару понад 450 дронами і більше ніж 30 ракетами, головна мішень – енергетична інфраструктура

Вдалося врятувати групу з 23 українських дітей і підлітків із ТОТ

Відновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС відбудеться з енергосистеми України

Зеленський: Маємо чіткі плани щодо масштабування застосування далекобійної зброї на найближчі місяці

Зеленський призначив на п'ятницю нараду щодо аудиту всіх домовленостей з партнерами за рік

ОСТАННЄ

Більшість українців прихильно ставляться до створення Уряду національної єдності – КМІС

Ворог просунувся у трьох областях – DeepState

Відшкодовано 215 млн грн у справі "бек-офісу" на УЗ - САП

"Зелена" гілка київського метрополітену відновила рух від ст. "Сирець" до ст. "Харківьска"

Автором тексту Радіодиктанту нацєдності-2025 буде письменниця Євгенія Кузнєцова, а читатиме текст акторка Наталія Сумська

Ворог висадив механізований десант у Володимирівці на Донеччині – DeepState

Уряд підтримує ідею запровадження "нульового" розмитнення авто для УБД, але потрібно шукати джерело видатків - Свириденко

На Черкащині військовослужбовця засуджено до 9 років ув’язнення за вбивство дворічного сина – прокуратура

Свириденко: якщо ми хочемо, щоб в держсекторі були фахівці високого рівня, вони мають отримувати гідну зарплату

У Київській, Полтавській, Харківській, Сумській областях діють графіки аварійних відключень електроенергії та спецграфіки - Свириденко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА