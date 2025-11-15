ППО знешкодила вночі 2 з 3 ракет та 91 з 135 ворожих дронів, є влучання на 13 локаціях

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Українські сили протиповітряної оборони під час російської масованої атаки дронів в ніч на суботу збили та подавили дві ворожі ракети та 91 безпілотник противника, проте зафіксовані влучання однієї ракети та 41 ворожих ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на чотирьох локаціях.

Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України у Телеграмі, всього в ніч на 15 листопада противник атакував трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал", а також 135 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" та 91 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, загальна ефективність роботи ППО наразі перевищила 67%.

При цьому повідомляється, що станом на 9:00 атака тривала, в повітряному просторі лишалося декілька ворожих БпЛА.

Як повідомлялося, попередній масований удар РФ завдала по Україні в ніч на 14 листопада, коли були знешкоджені 419 із 449 дронів та ракет, були зафіксовані влучання також на 13 локаціях. Найбільш масований удар окупанти завдали 7 вересня із застосуванням 818 ударних БпЛА та ракет наземного базування, з яких ППО знешкодила 751 повітряну ціль, але було влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Найвищий відсоток знешкоджених дронів і ракет було зафіксовано в ніч на 9 липня, коли було знешкоджено 718 дронів та ракет з 729 випущених окупантами, що дало ефективність близько 96,9%.