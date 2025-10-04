Інтерфакс-Україна
Події
09:37 04.10.2025

ППО знешкодила вночі 73 ворожих БпЛА, зафіксовані влучання 36 дронів та 3 ракет – ПС ЗСУ

2 хв читати
ППО знешкодила вночі 73 ворожих БпЛА, зафіксовані влучання 36 дронів та 3 ракет – ПС ЗСУ
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Сили протиповітряної оборони знешкодили минулої ночі 73 з 109 ворожих БпЛА, що атакували територію України, зафіксовано влучання трьох ракет 36 ударних БпЛА на 21 локації, а також падіння уламків збитих дронів на чотирьох локаціях, повідомили Повітряні сили (ПС) Збройних сил України.

"У ніч на 4 жовтня (з 18.00 03 жовтня) противник атакував 109-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів… а також трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23", - йдеться у повідомленні Повітряних сил у Телеграм.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 73 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни. Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Таким чином, загальна ефективність роботи ППО минулої ночі склала 65,2%.

Як повідомлялося, позаминулої ночі окупанти атакували 35 ракетами і 381 дроном, ППО знешкодила 17 ракет і 303 дрони. Було зафіксовано влучання 18 ракет та 78 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на шести локаціях.

В ніч на 2 жовтня окупанти атакували 86 дронами, ППО знешкодила 53 із них, було зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на шести локаціях.

В ніч на 1 жовтня окупанти атакували п'ятьма ракетами та 49 дронами, ППО знешкодила 44 дрони, було зафіксовано влучання ракет і решти дронів на шести локаціях.

Попередній масований удар РФ завдала по Україні в ніч на 20 вересня, коли були знешкоджені 583 з 619 дронів та ракет, зафіксовані влучання на десяти локаціях і падіння уламків ще на десяти.

Найбільш масований удар окупанти завдали наразі 7 вересня із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 818 засобів повітряного нападу росіян, ППО збило та подавило 751 повітряну ціль. Зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на восьми.

Найвищий відсоток знешкоджених дронів і ракет було зафіксовано в ніч на 9 липня, коли було знешкоджено 718 дронів та ракет з 729 випущених окупантами, що дало ефективність близько 96,9%. Зазвичай цей показник залежить від того, чи окупанти під час атаки використовують дрони переважно для ударів по цілях в тилу, чи переважно поблизу лінії фронту.

Теги: #ппо #атака #знешкодження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:49 04.10.2025
Уночі ворог завдав удару по Чернігову, виникла пожежа

Уночі ворог завдав удару по Чернігову, виникла пожежа

22:34 03.10.2025
У Златополі на Харківщині аварійно зникло електропостачання після атаки РФ на критичну інфраструктуру – мер

У Златополі на Харківщині аварійно зникло електропостачання після атаки РФ на критичну інфраструктуру – мер

21:36 03.10.2025
79-річний чоловік, поранений під час російської атаки на Сумщині, помер у лікарні

79-річний чоловік, поранений під час російської атаки на Сумщині, помер у лікарні

13:11 03.10.2025
НПЗ в російському Орську атакують дрони – ЦПД

НПЗ в російському Орську атакують дрони – ЦПД

09:16 02.10.2025
ППО збила 53 із 86 ворожих цілей, зафіксовано влучання 31 дрона

ППО збила 53 із 86 ворожих цілей, зафіксовано влучання 31 дрона

10:05 01.10.2025
Вночі знешкоджено 44 БпЛА, проте жодної з 5 випущених ворогом ракет перехопити не вдалося

Вночі знешкоджено 44 БпЛА, проте жодної з 5 випущених ворогом ракет перехопити не вдалося

09:38 29.09.2025
Сили оборони знищили 23 ворожі БПЛА, зафіксовано влучання 9 дронів на 8 локаціях

Сили оборони знищили 23 ворожі БПЛА, зафіксовано влучання 9 дронів на 8 локаціях

09:28 27.09.2025
Минулої ночі знешкоджено 97 із 115 ворожих безпілотників, є влучання у 6 локаціях

Минулої ночі знешкоджено 97 із 115 ворожих безпілотників, є влучання у 6 локаціях

12:11 26.09.2025
Сирський: Ми вже в процесі створення нового роду військ у Повітряних силах

Сирський: Ми вже в процесі створення нового роду військ у Повітряних силах

10:03 24.09.2025
За ніч знешкоджено 126 ворожих БпЛА, є влучання на семи локаціях

За ніч знешкоджено 126 ворожих БпЛА, є влучання на семи локаціях

ВАЖЛИВЕ

Пошкоджено кілька важливих об’єктів енергопостачання на Чернігівщині, знеструмлено 50 тис. споживачів

Зеленський провів Ставку на тему захисту та відновлення об'єктів енергетики після ударів

Шатдаун у США не впливає на постачання зброї Україні - посол Стефанішина

СБУ зібрала докази, що підозрюваний у вбивстві Парубія діяв на замовлення спецслужб РФ

Зустріч фракції "Слуга народу" з президентом запланована наступного тижня - Палійчук

ОСТАННЄ

Об’єкт критичної інфраструктури пошкоджений обстрілом в Новорайську Херсонської області – райадміністрація

Енергопостачання абонентів на Харківщині, які залишилися без світла через ворожі удари, частково відновлено

В Харківській області 5 постраждалих через удари ворожих дронів протягом доби – обладміністрація

Кабмін звільнив Добромільського з посади голови Держслужби у справах дітей

Пошкоджено кілька важливих об’єктів енергопостачання на Чернігівщині, знеструмлено 50 тис. споживачів

Уряд виділив 1 млрд грн на посилення підрозділу БПЛА "Фенікс" Держприкордонслужби

Генштаб зафіксував упродовж доби 159 бойових зіткнень

У результаті ворожих атак минулої доби на Сумщині поранено восьмеро цивільних, серед них 8-річна дівчинка

Ворог уночі атакував чотири райони Дніпропетровщини, поранена жінка

596 ударів завдано по 17 населених пунктах Запорізького району, троє поранених

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА