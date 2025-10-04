ППО знешкодила вночі 73 ворожих БпЛА, зафіксовані влучання 36 дронів та 3 ракет – ПС ЗСУ

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Сили протиповітряної оборони знешкодили минулої ночі 73 з 109 ворожих БпЛА, що атакували територію України, зафіксовано влучання трьох ракет 36 ударних БпЛА на 21 локації, а також падіння уламків збитих дронів на чотирьох локаціях, повідомили Повітряні сили (ПС) Збройних сил України.

"У ніч на 4 жовтня (з 18.00 03 жовтня) противник атакував 109-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів… а також трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23", - йдеться у повідомленні Повітряних сил у Телеграм.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 73 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни. Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Таким чином, загальна ефективність роботи ППО минулої ночі склала 65,2%.

Як повідомлялося, позаминулої ночі окупанти атакували 35 ракетами і 381 дроном, ППО знешкодила 17 ракет і 303 дрони. Було зафіксовано влучання 18 ракет та 78 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на шести локаціях.

В ніч на 2 жовтня окупанти атакували 86 дронами, ППО знешкодила 53 із них, було зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на шести локаціях.

В ніч на 1 жовтня окупанти атакували п'ятьма ракетами та 49 дронами, ППО знешкодила 44 дрони, було зафіксовано влучання ракет і решти дронів на шести локаціях.

Попередній масований удар РФ завдала по Україні в ніч на 20 вересня, коли були знешкоджені 583 з 619 дронів та ракет, зафіксовані влучання на десяти локаціях і падіння уламків ще на десяти.

Найбільш масований удар окупанти завдали наразі 7 вересня із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 818 засобів повітряного нападу росіян, ППО збило та подавило 751 повітряну ціль. Зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на восьми.

Найвищий відсоток знешкоджених дронів і ракет було зафіксовано в ніч на 9 липня, коли було знешкоджено 718 дронів та ракет з 729 випущених окупантами, що дало ефективність близько 96,9%. Зазвичай цей показник залежить від того, чи окупанти під час атаки використовують дрони переважно для ударів по цілях в тилу, чи переважно поблизу лінії фронту.