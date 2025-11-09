Інтерфакс-Україна
09:16 09.11.2025

ППО знешкодила вночі 34 з 69 ворожих дронів, є влучання на дев'яти локаціях

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Українська протиповітряна оборона під час російської атаки дронів в ніч на неділю збила та подавила 34 ворожих безпілотника, проте зафіксовані влучання 32 ворожих ударних БпЛА на дев'яти локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників противника на одній локації.

"У ніч на 09 листопада противник атакував 69 ударними дронами Україну. За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 34 ворожі БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і дронів інших типів на півночі та сході країни", - сказано в повідомленні Повітряних сил ЗСУ у телеграмі.

Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

