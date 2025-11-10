Поліція знешкодила 34 збитих ударних БпЛА на Чернігівщині з початку листопада

Фото: https://t.me/UA_National_Police

Вибухотехніки поліції Чернігівської області знешкодили з початку листопада 34 збиті ворожі безпілотники, повідомляє пресслужба Національної поліції у понеділок.

"Фахівці вкотре успішно відпрацювали виклики за фактами виявлення нерозірваних бойових частин ворожих ударних безпілотників, збитих Силами оборони України у Чернігівській області. Їхні бойові частини не здетонували, тож вибухотехніки поліції з дотриманням усіх застережних заходів знищили БпЛА шляхом підриву. Від початку листопада фахівці знешкодили 34 ворожі ударні БпЛА на Чернігівщині", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

У поліції нагадали, що самостійні спроби огляду чи переміщення таких об'єктів можуть бути смертельно небезпечними. У випадку виявлення снарядів, мін, гранат, частин безпілотників, ракет чи їх елементів, а також будь-яких інших вибухонебезпечних предметів, негайно повідомте поліцію за телефоном 102, військових, ДСНС або органи місцевої влади.