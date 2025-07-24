Інтерфакс-Україна
Події
16:09 24.07.2025

Викрито розробника однієї з найвідоміших у світі хакерських платформ

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Викрито розробника однієї з найвідоміших у світі хакерських платформ

Кіберфахівці Служби безпеки України спільно з Національною поліцією України і правоохоронними органами Республіки Франція та Європолом викрила розробника однієї з найвідоміших у світі хакерських платформ, на якій було зареєстровано понад 50 тис. користувачів, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі в четвер українська спецслужба зазначає, що понад 10 років хакери з усього світу використовували форум для придбання новітніх розробок шпигунського програмного забезпечення і закритих баз даних.

"За результатами міжнародної спецоперації у Києві викрито розробника платформи, на якій було зареєстровано понад 50 тис. користувачів. Серед них – відомі хакерські угруповання, зокрема "REvil", "LockBit", "Conti", "Qilin"", - йдеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, використовуючи "послуги" форуму, кіберзлочинність атакувала автоматизовані системи управління банків, держустанов та великих корпорацій у США та Євросоюзі.

"Так, наприклад, зловмисники використовували придбанe на форумі шкідливе програмне забезпечення та першочергові доступи до комп’ютерних мереж міжнародних компаній для подальшого вимагання грошових коштів. У разі відмови – погрожували потерпілим "злити" в інтернет їхні конфіденційні дані та паралізувати роботу організації", - наголошується в повідомленні.

Також задокументовано численні факти використання онлайн-платформи для вербування нових учасників хакерських угруповань та збуту новітніх вірусних програм.

У відомстві зазначають, що під час міжнародної кібероперації вдалося встановити місце перебування адміністратора хакерського форуму та частково припинити діяльність його інфраструктури.

При обшуках за місцем проживання фігуранта виявлено комп’ютерну техніку, телефони та гроші, які він отримував через криптовалютні операції за сприяння хакерській діяльності.

Триває розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до функціонування злочинного форуму та його учасників.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Теги: #сбу #хакери #викриття #розробник

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