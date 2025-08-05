Інтерфакс-Україна
Телеком
14:22 05.08.2025

Хакери атакують українські держоргани фішинговими листами під виглядом судових повісток

2 хв читати
Хакери атакують українські держоргани фішинговими листами під виглядом судових повісток

 Національна команда реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози CERT-UA виявила та дослідила нову серію цілеспрямованих кібератак на органи державної влади України, підрозділи Сил оборони та підприємства, що працюють в інтересах оборонно-промислового комплексу, у вигляді розсилок фішингових листів, замаскованих під судові повістки, повідомляється на сайті Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у вівторок.

"Атаки здійснює угруповання UAC-0099, яке суттєво оновило свій інструментарій і почало використовувати нові шкідливі програми Matchboil, Matchwok та Dragstare. Зловмисники застосовують багатоетапний ланцюг ураження, спрямований на викрадення даних та отримання віддаленого контролю над системами. Атака починається з розсилання фішингових електронних листів, що часто маскуються під офіційні документи, наприклад, "судові повістки", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, листи містять посилання на легітимний файлообмінний сервіс. Перехід за ним ініціює завантаження ZIP-архіву, який містить шкідливий HTA-файл. Це початок багатоетапної атаки. Виконання HTA-файлу запускає VBScript-код. Цей скрипт створює на комп'ютері жертви два файли: один з HEX-кодованими даними, інший – з PowerShell-кодом, а для виконання цього коду створюється заплановане завдання. Наступний крок – PowerShell-скрипт декодує дані та формує з них виконуваний файл лоадера Matchboil, який закріплюється в системі через власне заплановане завдання.

"Основними цілями угруповання є органи державної влади України, підрозділи Сил оборони та підприємства, що працюють в інтересах оборонно-промислового комплексу. Дослідження CERT-UA виявило три нові зразки шкідливого програмного забезпечення, що свідчить про еволюцію тактик, технік та процедур угруповання", - йдеться в повідомленні.

В Cert-UA рекомендують для протидії описаній загрозі посилювати контроль над вхідною кореспонденцією, вчити співробітників ідентифікувати фішингові листи та з обережністю ставитися до листів із посиланнями на завантаження архівів. Також рекомендується обмежити виконання скриптів, впроваджувати моніторинг кінцевих точок (EDR), забезпечити захист мережевого периметра з застосувань сучасних системи виявлення вторгнень (IDS/IPS), а також підтримувати актуальність програмного забезпечення.

 

Теги: #держспецзвязку #хакери

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:47 30.07.2025
Українські кіберполіцейські допомогли знешкодити міжнародну хакерську мережу BlackSuit

Українські кіберполіцейські допомогли знешкодити міжнародну хакерську мережу BlackSuit

12:20 28.07.2025
Хакери повністю знищили базу даних перельотів російського "Аерофлоту"

Хакери повністю знищили базу даних перельотів російського "Аерофлоту"

16:09 24.07.2025
Викрито розробника однієї з найвідоміших у світі хакерських платформ

Викрито розробника однієї з найвідоміших у світі хакерських платформ

06:23 23.07.2025
Агентство з ядерної зброї США стало жертвою хакерської атаки

Агентство з ядерної зброї США стало жертвою хакерської атаки

19:16 15.07.2025
Кіберфахівці ГУР паралізували роботу одного з найбільших виробників БпЛА у РФ - ЗМІКіберфахівці ГУР паралізували роботу одного з найбільших виробників БпЛА у РФ

Кіберфахівці ГУР паралізували роботу одного з найбільших виробників БпЛА у РФ - ЗМІКіберфахівці ГУР паралізували роботу одного з найбільших виробників БпЛА у РФ

15:09 15.07.2025
Кіберспеціалісти паралізували роботу російського виробника військових дронів "Гаскар"

Кіберспеціалісти паралізували роботу російського виробника військових дронів "Гаскар"

16:22 14.07.2025
Викрито хакерську групу, яка вкрала з рахунків промпідприємств України майже 4 млн грн

Викрито хакерську групу, яка вкрала з рахунків промпідприємств України майже 4 млн грн

22:16 18.06.2025
В Ірані державне ТБ перервали закликами до протестів

В Ірані державне ТБ перервали закликами до протестів

14:02 28.05.2025
Держспецзв'язку та Національний центр кібербезпеки Фінляндії підписали меморандум про співпрацю

Держспецзв'язку та Національний центр кібербезпеки Фінляндії підписали меморандум про співпрацю

17:16 26.05.2025
Зеленський відзначив нагородами воїнів Держспецзв'язку

Зеленський відзначив нагородами воїнів Держспецзв'язку

ВАЖЛИВЕ

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

Національний освітній проєкт CDTO Campus розглядає можливість виходу на міжнародний рівень

Причиною збою у доступі до стрічок агентства "Інтерфакс-Україна" стала проблема із енергозабезпеченням датацентру в Нідерландах

"Київстар" закрив угоду з придбання 97% Uklon за $155,2 млн

Збій в роботі систем АТ "Укрзалізниця" стався через таргетовану кібератаку. Відновлення триває

ОСТАННЄ

"Дія" відновила замовлення послуг ДРАЦС

"Vodafone Україна" на пропозицію викупу євробондів на $4,67 млн отримав в 7,6 раза більше заявок

"Нова пошта" у II кв.-2025 збільшила чистий прибуток на 2,6%

"Нова пошта" встановила понад 200 кастомних поштоматів і планує ще 1000 до кінця 2025 р.

Федоров запросив Axon на виставку оборонних інновацій Defense Tech Valley у вересні у Львові

"Укртелеком" в І півріччі збільшив дохід на 7,4% й зменшив EBITDA на 12,9%

Diia.City United закликає допрацювати деякі положення ініціативи Defence City до 2-го читання

Microsoft виявила масштабну шпигунську кібератаку російської групи Secret Blizzard на іноземні посольства в Москві

КАІ та Vodafone запустили перший університетський 5G-простір в Україні – Федоров

lifecell підключив 350 базових станцій до волоконно-оптичної мережі "Датагруп"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА