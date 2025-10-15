Україна готує кіберофіцерів і розбудовує мережу регіональних кіберцентрів

Україна готує нове покоління кіберофіцерів в державному секторі та об’єктах критичної інфраструктури та формує мережу регіональних кіберцентрів і команд реагування на інциденти у кіберпросторі, повідомив у межах восьмого щорічного Талліннського цифрового саміту (Tallinn Digital Summit 2025) перший заступник голови Держспецзв’язку Ростислав Замлинський.

"Ми очікуємо, що комбінація ШІ та кібератак невдовзі стане реальністю у практиках держав-агресорів і наступним їх кроком може стати створення автономної кіберзброї", –цитується у релізі Замлинський.

За його словами, Росія вже застосовує інструменти ШІ проти цивільного населення України, посилюючи кібердиверсії проти критичної інфраструктури, зокрема, енергетики та перевезень, проводячи автоматизовані кампанії з дезінформації та маніпуляцій, а також викрадаючи персональні дані для терору проти громадян та їхніх родин.

Україна закликає міжнародних партнерів розглядати штучний інтелект не лише як перевагу, а й через загрозу певних наслідків у разі його використання агресивними режимами.