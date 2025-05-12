Інтерфакс-Україна
Події
18:51 12.05.2025

Держспецзв'язку розробляє реєстр забороненого програмного забезпечення

2 хв читати
Держспецзв'язку розробляє реєстр забороненого програмного забезпечення

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) фіналізує розробку проєкту Кабінету Міністрів про створення та використання реєстру забороненого програмного забезпечення (ПЗ), повідомила її пресслужба з посиланням на директора департаменту державного контролю у сфері захисту інформації та аудиту безпеки Ігоря Стельника.

"Адміністрація "Держспецзв’язку" виходить на фінальну стадію підготовки проєкту постанови Кабміну, яка буде регулювати створення і використання реєстру забороненого програмного забезпечення… я б дуже хотів, і навіть наполягав, щоб до процесу вибору критеріїв включення ПЗ до цього реєстру була залучена професійна спільнота", – повідомив він на панельній дискусії "Ворожий софт: як держава та суспільство протистоять ворогу і знаходять рішення" у межах конференції "Своє.ІТ 2025" у Києві, йдеться в дописі Держспецзв'язку у Facebook в понеділок.

Стельник зазначив, що питання ворожого софту вкрай болюче, адже "постійно відбувається мімікрування певного ворожого програмного забезпечення під вітчизняні чи європейські бренди".

Попри рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), згідно з яким до низки російських вебсторінок та програмних продуктів застосовуються обмежувальні заходи (санкції), з різних причин не всі користувачі перейшли на вітчизняне чи іноземне програмне забезпечення, йдеться в повідомленні "Держспецзв'язку".

Очікується, що вирішити проблему має нещодавно ухвалений закон 4336-ІХ, за яким державні органи зобов'язані використовувати програмне забезпечення за винятком того, що буде внесено до реєстру забороненого ПЗ.

Теги: #пз #держспецзвязку

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:25 11.03.2025
Apple готує масштабну зміну інтерфейсів iPhone, iPad і Mac

Apple готує масштабну зміну інтерфейсів iPhone, iPad і Mac

21:04 04.12.2024
Держспецзв'язку та обладміністрація домовилися про вирішення питання Митрополичих садів у Львові

Держспецзв'язку та обладміністрація домовилися про вирішення питання Митрополичих садів у Львові

12:51 03.09.2024
Кабмін дозволив Держспецзв'язку закуповувати безпілотні системи та засоби РЕБ

Кабмін дозволив Держспецзв'язку закуповувати безпілотні системи та засоби РЕБ

14:31 28.08.2024
Держспецзв'язку України та Міноборони Латвії підписали Меморандум про співпрацю у сфері кібербезпеки

Держспецзв'язку України та Міноборони Латвії підписали Меморандум про співпрацю у сфері кібербезпеки

13:55 21.07.2024
Держспецзв'язку зафіксувала поширення ІПСО-повідомлень у телеграм-каналах, які використовують FleepBot

Держспецзв'язку зафіксувала поширення ІПСО-повідомлень у телеграм-каналах, які використовують FleepBot

21:05 17.07.2024
"Vodafone Україна": Вимоги, поставлені перед операторами Держспецзв'язком, "досить складні"

"Vodafone Україна": Вимоги, поставлені перед операторами Держспецзв'язком, "досить складні"

15:05 17.07.2024
Держспецзв'язку зобов'язало забезпечити роботу 60% базових станцій мобільного зв'язку без е/е

Держспецзв'язку зобов'язало забезпечити роботу 60% базових станцій мобільного зв'язку без е/е

14:36 05.07.2024
Держспецзв'язку попереджає про небезпеку шахрайської схеми із використанням кредитних карток українців

Держспецзв'язку попереджає про небезпеку шахрайської схеми із використанням кредитних карток українців

20:27 07.06.2024
ВР ухвалила закон, що регламентує повноваження Держспецзв'язку щодо закупівлі безпілотних систем, боєприпасів до них, а також засобів РЕБ

ВР ухвалила закон, що регламентує повноваження Держспецзв'язку щодо закупівлі безпілотних систем, боєприпасів до них, а також засобів РЕБ

10:56 25.05.2024
Зеленський привітав співробітників Держспецзв'язку з професійним святом

Зеленський привітав співробітників Держспецзв'язку з професійним святом

ВАЖЛИВЕ

Трамп: Росія погодиться на перемир'я в Україні

Зеленський: Ми всі в Україні хотіли б, щоб Трамп зміг бути на зустрічі з росіянами в Туреччині

Блокада пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" розпочалась

Сибіга: Росіяни повністю ігнорують пропозицію про повне і тривале припинення вогню, починаючи з 12 травня

Окупанти не дотримувались оголошеного перемир’я і 10 травня спробували штурмувати на куп'янському напрямку – ОТУ "Харків"

ОСТАННЄ

Росія повинна негайно погодитися на 30-денне припинення вогню з Україною - учасники зустрічі у форматі "Веймар+"

В Нацгвардії спростували інформацію про відсторонення командувача Півненка

82% безробітних в Україні складають жінки, а 31% мають вищу освіту - дослідження ДСЗ

Тайвань планує виділити EUR2 млн на розмінування в Україні

Трамп: Росія погодиться на перемир'я в Україні

Зеленський: Ми всі в Україні хотіли б, щоб Трамп зміг бути на зустрічі з росіянами в Туреччині

82% безробітних в Україні складають жінки, а 31% мають вищу освіту - дослідження ДСЗ

Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про надра

Arricano продовжує реставраційні роботи на пам’ятках культурної спадщини на Лук’янівці

Arricano продовжує реставраційні роботи на пам’ятках культурної спадщини на Лук’янівці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА