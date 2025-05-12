Держспецзв'язку розробляє реєстр забороненого програмного забезпечення

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) фіналізує розробку проєкту Кабінету Міністрів про створення та використання реєстру забороненого програмного забезпечення (ПЗ), повідомила її пресслужба з посиланням на директора департаменту державного контролю у сфері захисту інформації та аудиту безпеки Ігоря Стельника.

"Адміністрація "Держспецзв’язку" виходить на фінальну стадію підготовки проєкту постанови Кабміну, яка буде регулювати створення і використання реєстру забороненого програмного забезпечення… я б дуже хотів, і навіть наполягав, щоб до процесу вибору критеріїв включення ПЗ до цього реєстру була залучена професійна спільнота", – повідомив він на панельній дискусії "Ворожий софт: як держава та суспільство протистоять ворогу і знаходять рішення" у межах конференції "Своє.ІТ 2025" у Києві, йдеться в дописі Держспецзв'язку у Facebook в понеділок.

Стельник зазначив, що питання ворожого софту вкрай болюче, адже "постійно відбувається мімікрування певного ворожого програмного забезпечення під вітчизняні чи європейські бренди".

Попри рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), згідно з яким до низки російських вебсторінок та програмних продуктів застосовуються обмежувальні заходи (санкції), з різних причин не всі користувачі перейшли на вітчизняне чи іноземне програмне забезпечення, йдеться в повідомленні "Держспецзв'язку".

Очікується, що вирішити проблему має нещодавно ухвалений закон 4336-ІХ, за яким державні органи зобов'язані використовувати програмне забезпечення за винятком того, що буде внесено до реєстру забороненого ПЗ.