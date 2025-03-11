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12:25 11.03.2025

Apple готує масштабну зміну інтерфейсів iPhone, iPad і Mac

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Apple готує масштабну зміну інтерфейсів iPhone, iPad і Mac

Apple Inc. готує масштабне оновлення програмного забезпечення, прагнучи перетворити інтерфейс iPhone, iPad і Mac для нового покоління користувачів, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Оновлення ПЗ, яке планується пізніше цього року, кардинально змінить зовнішній вигляд операційних систем Apple, зазначають джерела. Зміни стосуватимуться стилів іконок, меню, додатків, вікон і системних кнопок.

Компанія, зокрема, працює над спрощенням способів навігації та контролю пристроїв, кажуть джерела. За їхніми словами, новий дизайн заснований на ПЗ шоломів змішаної реальності Vision Pro.

Ключова мета оновлень - зробити операційні системи на різних пристроях більш схожими і однаковими.

Зміни будуть представлені у версіях ПЗ iOS 19, iPadOS 19, а також macOS 16.

У разі комп'ютерів Mac оновлення ПЗ буде наймасштабнішим із 2020 року, коли Apple презентувала операційну систему Big Sur, у разі iPhone - найсерйознішим із часів iOS 7 у 2013 році.

 

Теги: #apple #пз

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