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18:43 02.06.2025

Apple оскаржить припис ЄК забезпечити сумісність iOS із продуктами конкурентів

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Apple оскаржить припис ЄК забезпечити сумісність iOS із продуктами конкурентів

Американська Apple Inc. подала апеляцію до Європейського суду загальної юрисдикції на припис Європейської комісії зробити операційну систему iOS більш сумісною з продуктами конкурентів, пише The Wall Street Journal.

Єврокомісія наприкінці березня зажадала від Apple забезпечити сумісність пристроїв, що працюють на iOS, з продукцією інших компаній, зокрема застосунків, навушників і гарнітур віртуальної реальності.

ЄК пояснила таке рішення вимогами закону про цифрові ринки (Digital Markets Act, DMA). За порушення цього закону компаніям загрожує штраф у розмірі до 10% від глобальної виручки.

Вимога Єврокомісії передбачає надання розробникам програмного забезпечення та виробникам пристроїв доступу до певних частин операційної системи, які зазвичай використовуються виключно власними продуктами Apple.

Apple назвала вимоги ЄК "глибоко помилковими" і заявила, що вони створюють необґрунтовані ризики для компанії, а також для безпеки європейських клієнтів, оскільки пов'язані з необхідністю ділитися конфіденційною інформацією з конкурентами.

Представник Європейської комісії заявив, що дії ЄЦ повністю відповідають DMA і будуть відстоюватися в суді.

Акції Apple дорожчають на 0,2% на торгах у понеділок. З початку року капіталізація компанії впала майже на 20%, до $3 трлн.

Теги: #apple #єврокомісія

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