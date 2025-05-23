Трамп пригрозив Apple митами у 25%, акції компанії втрачають 3%

Американський президент Дональд Трамп пригрозив Apple Inc. запровадити мито, "щонайменше, у 25%" на iPhone, що продаються у США, якщо вони виробляються за межами країни.

Акції Apple втрачають у ціні 3% під час попередніх торгів у п'ятницю.

"Я вже давно говорив Тіму Куку (CEO Apple - ІФ-У), що я чекаю, щоб iPhone, які продаються в США, вироблялися в США, а не в Індії або ще де-небудь. Якщо цього не буде, Apple повинна буде платити мито щонайменше у 25%", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Apple випускає iPhone переважно в Китаї та Індії.

У п'ятницю Financial Times написала, що тайванська Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology) починає реалізацію проєкту будівництва заводу з випуску дисплейних модулів в Індії вартістю $1,5 млрд. Підприємство вироблятиме компоненти для пристроїв Apple.